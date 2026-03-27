Гідрометцентр прогнозує у Києві завтра сонячну погоду та до +17°С

Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 березня, у Києві та на Київщині очікується місцями сонячна погода, однак хмари теж будуть. Опадів не передбачається, а вітер буде північно-східним, помірним. Температура вдень сягатиме до +17 °С у столиці, вночі стовпчики термометра дещо опустяться.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 28 березня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди у Києві на 28 березня

За даними Укргідрометцентру, 28 березня небо над Києвом та областю буде хмарним, проте періодично з’являтимуться прояснення. Атмосферні опади не прогнозуються, тому день буде сухим.

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, що створюватиме відчутну прохолоду, особливо у ранкові та вечірні години.

Температура повітря в Києві коливатиметься від +4...+6 °С вночі до +15...+17 °С вдень. По області очікуються дещо нижчі нічні показники — +2...+7 °С, а денна температура сягатиме +13...+18 °С.

Синоптики радять одягатися відповідно до мінливої хмарності та не забувати про легкий верхній одяг через прохолодний вітер у ранкові години.

Погода у Києві на 28 березня. Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

