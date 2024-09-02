Атака на Киев 2 сентября — в КГВА показали последствия обстрела

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Российская оккупационная армия утром 2 сентября нанесла ракетный удар по Киеву. В результате вражеской атаки в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и показали последствия удара.

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По данным КГВА, по состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу.

"Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения КМВА

В общем, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, но в результате падения обломков в нескольких районах Киева есть разрушения.

Святошинский район

В Святошинском районе произошло возгорание четырех автомобилей. Пожар уже ликвидирован. Кроме того, обломки упали на нежилое здание, что также повлекло за собой пожар. Также повреждено помещение станции метрополитена.

Голосеевский район

В этом районе обломки тоже упали на нежилое помещение и частично его разрушили. Пожар уже ликвидирован.

Шевченковский район

Обломки упали на нежилое помещение. Пожар ликвидирован.

Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.