Атака на Киев 2 сентября — в КГВА показали последствия обстрела

Разбитые дома и автомобили — в КГВА показали последствия ракетного удара по Киеву
Российская оккупационная армия утром 2 сентября нанесла ракетный удар по Киеву. В результате вражеской атаки в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и автомобилей.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и показали последствия удара.
Последствия обстрелов Киева 2 сентября
По данным КГВА, по состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу.
"Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", — говорится в сообщении.
В общем, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, но в результате падения обломков в нескольких районах Киева есть разрушения.
- Святошинский район
В Святошинском районе произошло возгорание четырех автомобилей. Пожар уже ликвидирован. Кроме того, обломки упали на нежилое здание, что также повлекло за собой пожар. Также повреждено помещение станции метрополитена.
- Голосеевский район
В этом районе обломки тоже упали на нежилое помещение и частично его разрушили. Пожар уже ликвидирован.
- Шевченковский район
Обломки упали на нежилое помещение. Пожар ликвидирован.
Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.
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