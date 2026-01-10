Видео
Главная Киев В Киеве ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий обстрела

В Киеве ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий обстрела

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 19:41
ГСЧС Киева 10 января завершила работы по ликвидации последствий обстрелов
Спасатель расчищает завалы. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела. В нескольких районах города они работали непрерывно с ночи.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в субботу, 10 января.

Читайте также:
У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 1
Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС Киева

Последствия обстрела Киева

В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. По состоянию на сейчас в результате вражеской атаки пострадали 25 человек, среди них — 5 спасателей. Четыре человека погибли, и 32 человека — спасены. Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.

ДСНС Києва завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 1
Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", — отметили в ГСЧС.

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 3
Работы по ликвидации последствий. Фото: ГСЧС Киева

Было повреждено 20 жилых домов. Было сделано максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Кроме обычной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским БпЛА было повреждено здание Посольства Катара.

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 4
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели обеспечили в мобильных пунктах возможность согреться и подзарядить гаджеты несокрушимости жителям левобережной части города. Пункты были размещены в Дарницком, Деснянском и Голосеевском районах на девяти локациях. Каждый из мобильных пунктов был оснащен тепловыми пушками, генератором и местом отдыха.

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 5
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Напомним, что Юлия Свириденко сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение. Она также очертила ситуацию с электроэнергией по области.

Ранее мы также информировали, что в Киеве ввели изменения в работе общественного транспорта. Корректировки касаются движения метрополитена и электротранспорта.

