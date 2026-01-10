ГСЧС Киева 10 января завершила работы по ликвидации последствий обстрелов

В Киеве ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий обстрела
В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела. В нескольких районах города они работали непрерывно с ночи.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в субботу, 10 января.
Последствия обстрела Киева
В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. По состоянию на сейчас в результате вражеской атаки пострадали 25 человек, среди них — 5 спасателей. Четыре человека погибли, и 32 человека — спасены. Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.
"Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", — отметили в ГСЧС.
Было повреждено 20 жилых домов. Было сделано максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Кроме обычной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским БпЛА было повреждено здание Посольства Катара.
Спасатели обеспечили в мобильных пунктах возможность согреться и подзарядить гаджеты несокрушимости жителям левобережной части города. Пункты были размещены в Дарницком, Деснянском и Голосеевском районах на девяти локациях. Каждый из мобильных пунктов был оснащен тепловыми пушками, генератором и местом отдыха.
Напомним, что Юлия Свириденко сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение. Она также очертила ситуацию с электроэнергией по области.
Ранее мы также информировали, что в Киеве ввели изменения в работе общественного транспорта. Корректировки касаются движения метрополитена и электротранспорта.
Читайте Новини.LIVE!