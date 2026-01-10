Видео
Главная Киев Свириденко сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение

Свириденко сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 13:04
Свириденко 10 января сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение
Юлия Свириденко на объекте критической инфраструктуры. Фото: Свириденко/Telegram

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в Киеве появится электроэнергия уже до конца этих суток. По области тоже продолжаются восстановительные работы.

Об этом Свириденко сообщила в официальном Telegram-канале в субботу, 10 января.

Тепло и электроснабжение

Свириденко отметила, что сейчас система теплоснабжения запущена — теплогенерирующие объекты подают тепло в жилые дома. Сейчас идет поэтапный запуск поставок непосредственно в дома. Полную подачу тепла киевляне могут ожидать уже сегодня.

"Электроснабжение. Ситуация с электроэнергией остается более сложной. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения", — отметила Свириденко.

Премьер указала, что энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Она обратилась к горожанам с просьбами экономно потреблять электроэнергию, когда произойдет восстановление энергосистемы после обстрелов. По области тоже восстановлено энергоснабжение для уже 275 тысяч домов.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", — добавила Свириденко.

Напомним, что в Киеве было введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлено водоснабжение, теплоснабжение, движение электротранспорта.

Ранее мы также информировали, что Кличко обратился к киевлянам. Городской голова призвал горожан выезжать из столицы.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
