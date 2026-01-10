Свириденко 10 января сообщила, когда в Киеве восстановят энергоснабжение

Юлия Свириденко на объекте критической инфраструктуры. Фото: Свириденко/Telegram

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в Киеве появится электроэнергия уже до конца этих суток. По области тоже продолжаются восстановительные работы.

Об этом Свириденко сообщила в официальном Telegram-канале в субботу, 10 января.

Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/X

Тепло и электроснабжение

Свириденко отметила, что сейчас система теплоснабжения запущена — теплогенерирующие объекты подают тепло в жилые дома. Сейчас идет поэтапный запуск поставок непосредственно в дома. Полную подачу тепла киевляне могут ожидать уже сегодня.

Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Электроснабжение. Ситуация с электроэнергией остается более сложной. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения", — отметила Свириденко.

Последствия обстрелов. Фото: Свириденко/X

Премьер указала, что энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Она обратилась к горожанам с просьбами экономно потреблять электроэнергию, когда произойдет восстановление энергосистемы после обстрелов. По области тоже восстановлено энергоснабжение для уже 275 тысяч домов.

Объект критической инфраструктуры. Фото: Свириденко/X

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", — добавила Свириденко.

Объект критической инфраструктуры после обстрелов. Фото: Свириденко/X

Напомним, что в Киеве было введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлено водоснабжение, теплоснабжение, движение электротранспорта.

Ранее мы также информировали, что Кличко обратился к киевлянам. Городской голова призвал горожан выезжать из столицы.