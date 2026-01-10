Відео
Головна Київ У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 19:41
ДСНС Києва 10 січня завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу
Рятувальник розчищає завали. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. У декількох районах міста вони працювали безперервно з ночі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у суботу, 10 січня.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Наслідки обстрілу Києва

У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Станом на зараз внаслідок ворожої атаки постраждало 25 людей, серед них — 5 рятувальників. Чотири людини загинули, і 32 особи — врятовано. Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.

ДСНС Києва завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 1
Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

"Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", — зазначили в ДСНС.

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 3
Роботи з ліквідації наслідків. Фото: ДСНС Києва

Було пошкоджено 20 житлових будинків. Було зроблено максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Окрім звичайної цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським БпЛА була пошкоджена будівля Посольства Катару. 

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 4
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники забезпечили у мобільних пунктах можливість зігрітися та підзарядити гаджети незламності мешканцям лівобережної частини міста. Пункти були розміщені у Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах на девʼяти локаціях. Кожен з мобільних пунктів був оснащений тепловими гарматами, генератором та місцем відпочинку.

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу - фото 5
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що Юлія Свириденко повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання. Вона також окреслила ситуацію з електроенергією по області.

Раніше ми також інформували, що у Києві запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Коригування стосуються руху метрополітену та електротранспорту.

Київ ДСНС вибух обстріли рятувальники атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
