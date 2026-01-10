ДСНС Києва 10 січня завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу

У Києві ДСНС завершила роботи по ліквідації наслідків обстрілу
У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. У декількох районах міста вони працювали безперервно з ночі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у суботу, 10 січня.
Наслідки обстрілу Києва
У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Станом на зараз внаслідок ворожої атаки постраждало 25 людей, серед них — 5 рятувальників. Чотири людини загинули, і 32 особи — врятовано. Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.
"Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", — зазначили в ДСНС.
Було пошкоджено 20 житлових будинків. Було зроблено максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Окрім звичайної цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським БпЛА була пошкоджена будівля Посольства Катару.
Рятувальники забезпечили у мобільних пунктах можливість зігрітися та підзарядити гаджети незламності мешканцям лівобережної частини міста. Пункти були розміщені у Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах на девʼяти локаціях. Кожен з мобільних пунктів був оснащений тепловими гарматами, генератором та місцем відпочинку.
