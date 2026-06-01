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Главная Киев Пожары в Зоне отчуждения привели к загрязнению воздуха в Киеве и в области

Пожары в Зоне отчуждения привели к загрязнению воздуха в Киеве и в области

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 00:03
В Киеве и Киевской области из-за пожаров в Зоне отчуждения зафиксировали загрязнение воздуха
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: ГСЧС Киевщины

В Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области 25 июня начались экосистемные пожары. По состоянию на 27–28 июня продукты горения распространились к югу от очагов возгорания. Ухудшилось качество атмосферного воздуха и видимость в Киеве, Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины и НАН Украины, передает Новини.LIVE.

Загрязнение воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне

По данным спутника Sentinel-5P, шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твердых частиц зафиксировали на расстоянии до 170 километров от очагов возгорания.

По состоянию на 29 июня выбросы от пожаров в Чернобыльской зоне могут вновь распространяться в направлении Киева и прилегающих населенных пунктов. Это произойдет, если будет дуть северный ветер.

Супутникові знімки пожежі в Чорнобильській зоні відчуження
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на спутниковых снимках. Фото: Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины и НАН Украины

Тушение пожаров в Чернобыльской зоне

В ГСЧС Украины отметили, что в тушении пламени участвуют более 200 человек и около 60 единиц специальной техники. К ликвидации пожаров присоединились спасатели ГСЧС вместе с сотрудниками пожарной охраны Государственного специализированного предприятия (ГСП) "Северная пуща". С помощью специального оборудования прокладывают минерализованные полосы, которые сдерживают распространение огня и не дают ему перекинуться на другие участки лесного массива.

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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются экосистемные пожары. Фото: ГСЧС Киевской области

Из-за жары температура непосредственно в очагах горения местами достигает около +50 °С. Радиационный фон под контролем, ведь его постоянно измеряют. Согласно результатам измерений, на данный момент показатели находятся в пределах нормы.

Пожарные тушат возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения
Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: ГСЧС Киевской области

Ранее Новини.LIVE сообщал о пожаре, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения в первой половине мая текущего года. Тогда в тушении участвовали более 400 человек. Огонь быстро распространялся из-за засушливой погоды и резких порывов ветра.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Live Science писал, что военные действия повлияли на дикую природу в Чернобыльской зоне отчуждения. Некоторые животные изменили поведение. В частности, они стали менее активными ночью.

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пожар зона ЧАЭС Чернобыльская зона
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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