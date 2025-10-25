Атака РФ на Киев 25 октября — Ткаченко о последствиях

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

В ночь на 25 октября российские войска баллистическими ракетами атаковали Киев. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере два человека, также известно о более чем 10 пострадавших.

Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

"Никаких боеприпасов, никаких военных производств. Российские террористы бьют баллистикой по нашей гражданской и жилой инфраструктуре. Все, что мы видим — это чистый террор", — прокомментировал ночную атаку РФ на Киев Ткаченко.

По данным главы КГВА, этой ночью в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 4 локации в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Сейчас еще продолжается работа спасателей, локализация возгораний.

В Днепровском районе воронка от вражеского оружия, вынесло много окон, у людей стеклом и обломками посечены руки, ноги. Досталось детскому саду.

По информации Ткаченко, в результате ночного обстрела Киева по меньшей мере 13 пострадавших, поступают новые обращения.

В частности, подтверждена гибель двух человек. Один из тех, в кого попала Россия — в тяжелом состоянии скончался в больнице скорой помощи. Очень тяжелые ранения, осколочные.

"Вчера я был в этой больнице, она выполняет колоссальный объем работ, 46% всей ургентной хирургии Киева. Это основная опора для наших пострадавших. Я буду публично говорить о проблемах, которые имеет заведение и которые город, как балансодержатель, должен решить. Есть вещи, более важные, чем асфальт.

Несмотря на все, Киев живет и наши люди очень крепкие. Один из пострадавших просто оправился, встал и пошел по своим делам. В то же время рядом с местами, где еще работают спасатели, люди открыли магазины. Это позволяет поддержать и жителей, которые рядом", — рассказал Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что следующую неделю посвятит проблеме городского резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее президент Зеленский показал последствия массированного удара России по Украине 25 октября.

Напомним, что в ночь на 25 октября российские оккупанты баллистикой атаковали Киев — раздавались мощные взрывы.