Чем удивит выставка Ukraine WOW в Киеве - фоторепортаж

В Киеве открылась интерактивная выставка Ukraine WOW, которая рассказывает об истории и современности страны. Это масштабный культурный проект, над которым команда работала более полугода, преодолевая трудности, связанные с войной.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык в пятницу, 26 сентября.

Выставка Ukraine WOW в столице

В Киеве презентовали проект, который стал результатом многомесячной работы дизайнеров, кураторов и художников. Несмотря на полномасштабную войну организаторы трижды переносили запуск, однако им удалось реализовать замысел. Выставка соединила уникальные исторические материалы и символы современных достижений Украины.

"Это сложный проект-мечта, который мы трижды переносили. Он требует месяцев монтажа, но одновременно позволяет переключиться, подышать и увидеть, насколько величественными были наши предки и как современные украинцы творят свое "вау", несмотря на войну", — рассказала основательница выставки Ярослава Гресь в комментарии Новини.LIVE.

В экспозиции представлены экспонаты, символизирующие современные достижения государства: от статуэтки "Оскар" и побед на "Евровидении" до работ украинских дизайнеров и культурных артефактов последних лет. Проект показывает силу и стойкость украинцев, которые создают новую культурную реальность даже в самые тяжелые времена. Выставка уже открыта для посетителей в столице.

