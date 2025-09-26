Видео
Главная Киев В Киеве открыли интерактивную выставку Ukraine WOW — фоторепортаж

В Киеве открыли интерактивную выставку Ukraine WOW — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:41
Чем удивит выставка Ukraine WOW в Киеве - фоторепортаж
Посетительница на выставке Ukraine Wow. Фото: Новости.LIVE

В Киеве открылась интерактивная выставка Ukraine WOW, которая рассказывает об истории и современности страны. Это масштабный культурный проект, над которым команда работала более полугода, преодолевая трудности, связанные с войной.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык в пятницу, 26 сентября.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 1
Скифская пектораль на выставке Ukraine Wow. Фото: Новини.LIVE

Выставка Ukraine WOW в столице

В Киеве презентовали проект, который стал результатом многомесячной работы дизайнеров, кураторов и художников. Несмотря на полномасштабную войну организаторы трижды переносили запуск, однако им удалось реализовать замысел. Выставка соединила уникальные исторические материалы и символы современных достижений Украины.

"Это сложный проект-мечта, который мы трижды переносили. Он требует месяцев монтажа, но одновременно позволяет переключиться, подышать и увидеть, насколько величественными были наши предки и как современные украинцы творят свое "вау", несмотря на войну", — рассказала основательница выставки Ярослава Гресь в комментарии Новини.LIVE.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 2
Интерактивный пейзаж. Фото: Новини.LIVE

В экспозиции представлены экспонаты, символизирующие современные достижения государства: от статуэтки "Оскар" и побед на "Евровидении" до работ украинских дизайнеров и культурных артефактов последних лет. Проект показывает силу и стойкость украинцев, которые создают новую культурную реальность даже в самые тяжелые времена. Выставка уже открыта для посетителей в столице.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 3
Книга со средневековыми миниатюрами Фото: Новини.LIVE

Напомним, американские художники презентовали инсталляцию в Киеве, вдохновленную творчеством Марии Примаченко.

Ранее мы также информировали, что в Вашингтоне состоялось Экспо украинских производителей для американского рынка. Мероприятие собрало бизнесменов, дипломатов и инвесторов.

