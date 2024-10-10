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Как возникло и развивалось киевское метро — тайны и особенности подземки

10 октября 2024 09:02
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — как возникла столичная подземка
Киевское метро во времена СССР. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена
Карина Приходько - Редактор

В Киеве метро планировалось строиться еще перед Второй мировой войной, но впервые оно запустилось в ноябре 1960 года. Сегодняшняя столица Украины была третьим городом в Советском Союзе, где построили метрополитен.

Об этом рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в эфире Украинского радио.

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Когда в Киеве хотели строить метрополитен

В Лондоне 1844 года уже было метро и оно приобрело популярность. После его появления стало ясно, что оно будет распространяться по всему миру. Люди оценили удобство этого транспорта, и тогда начали зарождаться первые идеи о строительстве метро по всему миру.

Макогон отметила, если учитывать Киев, то намерения строить там метро появились еще перед Второй мировой войной, но впервые оно запустилось в 6 ноября 1960 года. Так, Киев стал третьим городом в Советском Союзе, где построили метрополитен. Сначала была Москва, а вторым — Санкт-Петербург.

"Уже тогда инженеры видели, что это потребуется, что уже стоит это делать. На тот момент еще добавляли идеологию "Холодной войны": то есть метро как транспорт и как хранилище на случай ядерной войны", — подчеркнула эксперт.

"Сталинское метро"

Наталья Макогон рассказала, что недалеко от парка "Наталка" еще остались начала метрополитена — "сталинское метро", которое планировали провести под Днепром и даже выстроили кессонные конструкции. По ее словам, в то время идея построить метро под Днепром была очень инновационной.

как развивался киевский метрополитен
"Сталинское метро" в Киеве. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

Отмечается, что тогда не было методов строительства, но была просто живая масса людей и этим пользовались на строительстве первых станций метрополитена.

"Есть фотографии строительства первых станций, где мужчины без спецодежды с обнаженными торсами фактически ведром со шнурком копают станцию "Арсенальная", вытаскивают землю, окапывают лопатами. Тогда, в конце 30-х годов, помешала война, поэтому вот-вот должны все начать", – поделилась заместитель начальника Киевского метрополитена.

строительство метро
Процесс строительства метро. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

Люди поняли все перспективы метро, когда оно запустилось в Москве, ведь за время Второй мировой войны там пережили опыт, когда метрополитен служил укрытием и спас жизнь тысячам людей. Поэтому в Киеве в разгар "Холодной войны" все первые станции были глубокие и капитальные, с капитальными затворами, которые до сих пор работают и герметизируют структуру в случае необходимости.

Первые пять станций метро

По словам Макогона, первые пять станций должны были пройти по стратегическим точкам центра города. Тогда было понимание, что метрополитен, в том числе, должен использоваться для массовой эвакуации людей. Речь шла о том, чтобы использовать возможности эвакуации по воде.

Поэтому появились станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", где был завод "Арсенал", на котором производились вещи военного назначения и их также планировалось вывозить тогда, когда нужно, и "Днепр", где мы выходим на поверхность из-под земли и используем потенциал воды.

Интересные факты о Киевском метрополитене

По свидетельству Натальи Макогон, подземка в Киеве скрывает немало секретов и много особенностей. Несколькими она поделилась:

  • киевская подземка не самая давняя в мире, но станция "Арсенальная" является одной из самых глубоких станций метро в мире;
  • станция "Золотые ворота" вошла в рейтинг 20 самых красивых станций метро;
  • в столичной подземке работают 122 эскалатора, самый длинный из которых — на станции "Крещатик". Он насчитывает 743 ступени;
  • дольше всего пассажиры едут от станции "Выдубичи" до "Славутича", преодолевая 3,46 километра за шесть минут;
  • наименьшее расстояние между станциями "Театральная" и "Крещатик" — 766 метров, соответственно поездка занимает 50 секунд.

Напомним, недавно мы писали, как изменится киевское метро к 2030 году. Местные власти планируют масштабные расширения, обещающие значительные улучшения, которые сделают передвижение по городу более быстрым, более удобным и более экологичным.

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