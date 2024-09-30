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Сучасні технології та нові лінії — як зміниться київське метро до 2030 року

30 вересня 2024 09:41
Карина Приходько - Редактор
Метро у Києві — що зміниться до 2030 року
Люди в метро у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Місцева влада Києва до 2030 планує масштабне розширення метрополітену. Ці плани обіцяють значні покращення, що зроблять пересування по місту швидшим, зручнішим та більш екологічним.

Про це повідомляє видання Life Kyiv.

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Куди прокладуть нові лінії

За даними видання, головна мета для розширення метрополітену у Києві — будівництво четвертої лінії (Подільсько-Вигурівської), яка проходитиме через густо населені райони Києва.

Зазначається, що ця лінія буде дуже важливою для жителів Троєщини, де наразі відсутнє метро.

Наразі відомо, що планується побудувати мінімум 14 нових станцій:

  • Райдужна,
  • Троєщина,
  • Серебрянка,
  • бульвар Перова,
  • Кудрявський узвіз.

Як повідомляється, ці нові станції допоможуть мешканцям Лівого берега. Вони отримають прямий доступ до центру Києва і суттєво скоротять час поїздок.

Подовження існуючих гілок

Окрім створення нових ліній, влада планує подовжити вже існуючі. Так, до цього переліку увійшли:

  • Сирецько-Печерська лінія до Виноградаря (наразі там вже ведуться будівельні роботи, які мають завершитися до 2025 року. Подальший розвиток передбачає з'єднання цієї лінії з Подільсько-Вигурівською.
  • Святошинсько-Броварська лінія до Броварів.
  • Будівництво нових станцій на Оболонсько-Теремківській лінії до Одеської площі.

Запровадження сучасних технологій в метро

До 2030 року у Київському метрополітені мають наміри запровадити ряд технологічних нововведень. Серед них:

  • автоматизовані системи управління поїздами, які дозволять збільшити швидкість та безпеку руху;
  • сучасні системи вентиляції та кондиціонування, що підвищать комфорт пасажирів у вагонах;
  • інформаційні табло в реальному часі (вони допоможуть відстежувати час прибуття поїздів, зміну розкладу та інші важливі деталі);
  • електронні квитки та система єдиного електронного проїзду (вони дозволять пасажирам легко переміщатися між різними видами транспорту без потреби купувати квитки окремо).

Які труднощі можуть виникнути

Попри усі плани та наміри покращити метро у Києві, є низка труднощів. Зокрема, це фінансування, адже для таких змін потрібні великі інвестиції. Також є проблеми з транспортною інфраструктурою, тому що роботи в центрі міста та густонаселених районах можуть спричинити тимчасові незручності для мешканців.

Крім того, один із викликів — актуальність нових технологій. Для Київського метрополітену важливо, щоб впроваджувані технології відповідали сучасним стандартам безпеки та зручності. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".

Також ми писали, що за дослідження проблемного тунелю метро на "синій гілці" у Києві переплатили в 20 разів. Вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.

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