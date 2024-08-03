В Киеве проведут массовую поверку счетчиков до конца августа

Счетчик для воды. Фото: УНИАН

В Киеве около 40 тысяч квартирных счетчиков должны пройти поверку до конца августа. В этом месяце подходит срок поверки в 32047 счетчиков горячей воды и 7599 тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Центр коммунального сервиса" в субботу, 3 августа.

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Как заявили коммунальщики, жителям столицы необходимо вовремя поверить счетчики для корректных начислений за потребленные услуги. Там предостерегли, что неверный прибор снимут с абонентского учета, после чего начисление будет проходить по общедомовому счетчику или по норме.

Скриншот сообщения КК "Центр коммунального сервиса"

Как вовремя поверить счетчики

Информацию о сроке поверки можно проверить в личном кабинете потребителя ("Мои объекты" — раздел "Счетчики"), на официальном сайте ЦКС. Уведомление поступает за три месяца до истечения срока.

Также узнать свой счетчик и срок его поверки можно через каналы обслуживания ЦКС:

мессенджер в Facebook, Skype, Telegram;

по контактному телефону 044-247-40-40.

Поверку можно самостоятельно, выбрав лицензионную компанию или через официальный сайт ЦКС в разделе "Поверка/замена счетчиков".