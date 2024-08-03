В Киеве проведут массовую поверку счетчиков до конца августа

В Киеве проведут массовую поверку счетчиков — что будет, если ее проигнорировать
В Киеве около 40 тысяч квартирных счетчиков должны пройти поверку до конца августа. В этом месяце подходит срок поверки в 32047 счетчиков горячей воды и 7599 тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба КК "Центр коммунального сервиса" в субботу, 3 августа.
В Киеве пройдет массовая поверка счетчиков
Как заявили коммунальщики, жителям столицы необходимо вовремя поверить счетчики для корректных начислений за потребленные услуги. Там предостерегли, что неверный прибор снимут с абонентского учета, после чего начисление будет проходить по общедомовому счетчику или по норме.
Как вовремя поверить счетчики
Информацию о сроке поверки можно проверить в личном кабинете потребителя ("Мои объекты" — раздел "Счетчики"), на официальном сайте ЦКС. Уведомление поступает за три месяца до истечения срока.
Также узнать свой счетчик и срок его поверки можно через каналы обслуживания ЦКС:
- мессенджер в Facebook, Skype, Telegram;
- по контактному телефону 044-247-40-40.
Поверку можно самостоятельно, выбрав лицензионную компанию или через официальный сайт ЦКС в разделе "Поверка/замена счетчиков".
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