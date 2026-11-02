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Главная Киев Удержание людей в Киевской области: полиция сделала первое заявление

Удержание людей в Киевской области: полиция сделала первое заявление

Ua ru
2 ноября 2026 18:36
Полиция опровергла информацию о незаконном удержании людей в Киевской области УНИАН
Полицейская машина. Фото иллюстративное: УНИАН

Полиция впервые прокомментировала события в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Правоохранители опровергли информацию о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Комментарий полиции по поводу событий в Петропавловской Борщаговке

В полицию Киевской области обратились сотрудники частной службы скорой помощи. Они сообщили, что им препятствуют в доступе к гражданину. На месте правоохранители выяснили, что инцидент произошел возле частного дома, где находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Неподалеку также собрались местные жители.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают руководство ГУ Нацполиции в Киевской области и командование Нацгвардии. Обстоятельства выясняются.

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"Призываем граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения", — подчеркнули в полиции.

Что предшествовало

В соцсетях сообщалось, что в Петропавловской Борщаговке вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако мужчины, которые, по имеющейся информации, являются владельцами здания, не впустили медиков внутрь. Врачи сообщили, что четверо людей находятся в критическом состоянии.

Присутствующие били ногами по воротам и пытались открыть их с помощью подручных предметов. В ответ со двора в сторону толпы распыляли пену, пытаясь сдержать людей.

Также на место происшествия прибыло военное командование. СМИ сообщают, что в здание допустили врача и представителя полиции. По информации, распространяемой в соцсетях, врач уже покинула здание, а четырёх человек в тяжёлом состоянии госпитализируют.

Журналисты Новини.LIVE работают на месте происшествия, а обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, в киевском метро возникли перебои с движением поездов. Перебои вызвали колебания напряжения и трудности с передачей электроэнергии.

Кроме того, Рябцев сообщал, что Киев в настоящее время не получает электроэнергию от собственных теплоэлектроцентралей. После российской атаки генерация на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остается остановленной.

полиция медики Киевская область Нацполиция Нацгвардия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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