Из-за атаки РФ в Киеве воздух стал опасным: эксперт дал рекомендации

Спасатели тушат пожары, возникшие в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

После ночной атаки РФ в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за продуктов горения и безветренной погоды. Эксперты предупреждают об образовании опасных соединений, которые могут негативно влиять на здоровье. Киевлянам рекомендуют без необходимости не выходить на улицу и максимально ограничить пребывание на открытом воздухе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Михаил Савенец в четверг, 6 августа.

Из-за атак РФ в Киеве ухудшилось состояние воздуха

После ночной российской атаки качество воздуха в Киеве существенно ухудшилось. Причиной стали остатки тления после обстрела, выхлопные газы от интенсивного городского трафика и безветренная погода, из-за чего токсичные вещества скопились над городом.

По словам эксперта Михаила Савенца, наибольшую опасность в настоящее время представляют приземный озон и продукты горения. Они негативно влияют на дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему, а также могут вызывать сильное раздражение глаз. Эксперт отметил, что загрязнение воздуха будет сохраняться до тех пор, пока не пойдут дожди, которые ожидаются завтра, или не усилится ветер.

В связи с этим Михаил Савенец призвал жителей столицы максимально ограничить контакт с загрязненным воздухом и соблюдать простые рекомендации, которые помогут уменьшить его воздействие на организм.

"Минимизировать контакт, конечно, возможно, но в таком случае лучше проводить еще и влажную уборку дома. И сокращать контакты с внешней средой, если это возможно. Стоит избегать прогулок на улице. Если выходите, маски могут помочь", — отметил эксперт.

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