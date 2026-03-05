Сколько стоит топливо в Киеве 5 марта — цены на газ, бензин и дизтопливо

Цены на топливо на одной из АЗС столицы. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Стоимость горючего в Киеве по состоянию на 11:00 5 марта удерживается на одном уровне. Цены отличаются в зависимости от вида топлива и конкретной автозаправочной станции.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Сколько стоит топливо в столице

В четверг, 5 марта, стоимость топлива в столице в таких пределах:

бензин от 70,99 грн/л;

дизель от 71,99 грн/л;

газ от 41,98 грн/л.

В комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну киевские водители отметили, что ценами на топливо не довольны. При этом, по их словам, ажиотажу они не поддаются.

Ситуация с ценами на топливо в Украине

В марте в Украине зафиксировали повышение цен на топливо. Из-за этого народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев обратился к руководителю Антимонопольного комитета. Он также призвал топливный рынок "опомниться".

В то же время стоимость топлива начала бить рекорды во всех областях Украины. Существенные колебания зафиксировали во Львове. Кроме того, цены на бензин и дизтопливо резко подскочили в Одессе. Не обошла волна повышения стоимости топлива и Харьков.

На фоне этого Антимонопольный комитет Украины потребовал от АЗС — объяснить причины роста цен на бензин и дизтопливо в стране. После тщательного анализа определят, были ли нарушения.