Україна
Скільки коштує газ, бензин та дизпаливо у Києві

Скільки коштує газ, бензин та дизпаливо у Києві

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 13:17
Ціни на паливо у Києві 5 березня — скільки коштує газ, бензин і дизпаливо
Ціни на паливо на одній з АЗС столиці. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

У Києві вартість пального на автозаправних станціях станом на 11:00 5 березня утримується на одному рівні. Ціни коливаються залежносто від виду пального та різняться на АЗС.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

Скільки коштує паливо у столиці

У четвер, 5 березня, вартість пального у столиці в таких межах:

  • бензин від 70,99 грн/л;
  • дизель від 71,99 грн/л;
  • газ від 41,98 грн/л.
Які ціни на газ, дизпаливо та бензин у Києві станом на 5 березня на найбільших АЗС
Ціни на паливо на одній з АЗС столиці. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

У коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну київські водії зазначили, що цінами на паливо не задоволені. При цьому, за їхніми словами, ажіотажу вони не піддаються.

Ситуація з цінами на паливо в Україні

У березні в Україні зафіксували підвищення цін на паливо. Через це народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Він також закликав паливний ринок "схаменутися".

Водночас вартість пального почала бити рекорди у всіх областях України. Суттєві коливання зафіксували у Львові. Крім того, ціни на бензин та дизпаливо різко підскочили в Одесі. Не оминула хвиля підвищення вартості палива й Харків.

На тлі цього Антимонопольний комітет України поставив вимогу АЗС — пояснити причини зростання цін на бензин та дизпаливо в країні. Після ретельного аналізу визначать, чи були порушення.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
