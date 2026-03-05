Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Цена на топливо в Киеве снова возросла

Цена на топливо в Киеве снова возросла

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 07:49
Цены на топливо в Киеве и области 5 марта — стоимость поднялась
АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксирован небольшой рост цен на топливо на автозаправочных станциях. Самые популярные виды бензина и дизтоплива подорожали на части АЗС, хотя на некоторых заправках цены остались без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 5 марта.

Реклама
Читайте также:

Цены на топливо в Киеве 5 марта

По состоянию на утро в Киеве литр бензина А-95 стоит от 67,90 грн до 74,89 грн. Это один из самых востребованных видов топлива среди украинских водителей.

Премиальный бензин А-100 продают дороже — от 77,90 грн до 81,29 грн за литр.

Ціни на пальне у Києві сьогодні
Стоимость топлива в Киеве по состоянию на утро 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Стоимость дизельного топлива на киевских АЗС колеблется примерно в пределах 67,90-76,69 грн за литр.

Если сравнивать с предыдущим днем, цены на топливо в столице несколько повысились. В то же время на отдельных автозаправках они остались на том же уровне.

Для сравнения, 4 марта бензин А-95 в Киеве стоил 63,99-73,99 грн за литр, бензин А-100 - 78,99-80,99 грн, а дизельное топливо продавали по 63,99-73,99 грн за литр.

В то же время в Киевской области цены на топливо несколько различаются в зависимости от сети АЗС. Литр бензина на заправках региона можно найти примерно от 54,99 грн до 74,89 грн.

Скільки коштує пальне на Київщині 5 березня
Стоимость топлива на Киевщине 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-100 на заправках области стоит около 80,99-81,29 грн за литр.

Дизельное топливо на местных АЗС продают примерно по 63,00-76,69 грн за литр, а автогаз можно заправить ориентировочно за 36,00-41,99 грн за литр.

Рост цен на топливо в Украине

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к руководству Антимонопольного комитета Украины из-за резкого повышения стоимости топлива. Он также призвал участников топливного рынка ответственно отнестись к ситуации и не допускать необоснованного роста цен.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал подорожание топлива в Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, цена на бензин потенциально может вырасти еще примерно на 10 гривен за литр.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины обратился к автозаправочным сетям с требованием объяснить причины повышения цен на бензин в стране. В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений законодательства к участникам рынка могут быть применены соответствующие меры.

Киев бензин Киевская область газ топливо дизтопливо Цены на топливо
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации