Цены на топливо в Киеве и области 5 марта — стоимость поднялась

Цена на топливо в Киеве снова возросла
В Киеве зафиксирован небольшой рост цен на топливо на автозаправочных станциях. Самые популярные виды бензина и дизтоплива подорожали на части АЗС, хотя на некоторых заправках цены остались без изменений.
Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 5 марта.
Цены на топливо в Киеве 5 марта
По состоянию на утро в Киеве литр бензина А-95 стоит от 67,90 грн до 74,89 грн. Это один из самых востребованных видов топлива среди украинских водителей.
Премиальный бензин А-100 продают дороже — от 77,90 грн до 81,29 грн за литр.
Стоимость дизельного топлива на киевских АЗС колеблется примерно в пределах 67,90-76,69 грн за литр.
Если сравнивать с предыдущим днем, цены на топливо в столице несколько повысились. В то же время на отдельных автозаправках они остались на том же уровне.
Для сравнения, 4 марта бензин А-95 в Киеве стоил 63,99-73,99 грн за литр, бензин А-100 - 78,99-80,99 грн, а дизельное топливо продавали по 63,99-73,99 грн за литр.
В то же время в Киевской области цены на топливо несколько различаются в зависимости от сети АЗС. Литр бензина на заправках региона можно найти примерно от 54,99 грн до 74,89 грн.
Бензин А-100 на заправках области стоит около 80,99-81,29 грн за литр.
Дизельное топливо на местных АЗС продают примерно по 63,00-76,69 грн за литр, а автогаз можно заправить ориентировочно за 36,00-41,99 грн за литр.
Рост цен на топливо в Украине
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к руководству Антимонопольного комитета Украины из-за резкого повышения стоимости топлива. Он также призвал участников топливного рынка ответственно отнестись к ситуации и не допускать необоснованного роста цен.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал подорожание топлива в Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, цена на бензин потенциально может вырасти еще примерно на 10 гривен за литр.
Тем временем Антимонопольный комитет Украины обратился к автозаправочным сетям с требованием объяснить причины повышения цен на бензин в стране. В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений законодательства к участникам рынка могут быть применены соответствующие меры.
Читайте Новини.LIVE!