Движение общественного транспорта в Киеве на праздники — что изменится

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На рождественско-новогодние праздники в Киеве и других регионах Украины не отменяли комендантский час. Поэтому, общественный транспорт будет курсировать по обычному графику.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, отвечая на запрос Новини.LIVE.

График транспорта в Киеве на новогодние праздники

В Департаменте рассказали, что график работы пассажирского транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа.

"Сейчас пассажирский транспорт курсирует в обычном режиме. Решений по изменению движения транспорта не принималось", — говорится в сообщении.

Ответ Департамента транспортной инфраструктуры на запрос Новини.LIVE

Напомним, ранее депутат Андрей Витренко заявил, что в Киеве отсутствует стратегия развития транспорта. Из-за этого есть вопросы по распределению средств.

Также он рассказал, что в 2026 году вряд ли откроют станцию "Мостицкая". Завершение работ будет перенесено.