Рух громадського транспорту у Києві на свята — що зміниться

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На різдвяно-новорічні свята у Києві та інших регіонах України не скасовували комендантську годину. Тому, громадський транспорт курсуватиме за звичним графіком.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, відповідаючи на запит Новини.LIVE.

Графік транспорту у Києві на новорічні свята

У Департаменті розповіли, що графік роботи пасажирського транспорту в Києві формується з урахування тривалості комендантської години.

"Наразі пасажирський транспорт курсує у звичайному режимі. Рішень щодо зміни руху транспорту не приймалося", — йдеться у повідомленні.

Відповідь Департаменту транспортної інфраструктури на запит Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше депутат Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспорту. Через це є питання щодо розподілення коштів.

Також він розповів, що у 2026 році навряд чи відкриють станцію "Мостицьку". Завершення робіт буде перенесено.