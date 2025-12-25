Відео
Головна Київ Відомо, як курсуватиме громадський транспорт у Києві на свята

Відомо, як курсуватиме громадський транспорт у Києві на свята

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:01
Рух громадського транспорту у Києві на свята — що зміниться
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На різдвяно-новорічні свята у Києві та інших регіонах України не скасовували комендантську годину. Тому,  громадський транспорт курсуватиме за звичним графіком.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, відповідаючи на запит Новини.LIVE

Читайте також:

Графік транспорту у Києві на новорічні свята

 У Департаменті розповіли, що графік роботи пасажирського транспорту в Києві формується з урахування тривалості комендантської години. 

"Наразі пасажирський транспорт курсує у звичайному режимі. Рішень щодо зміни руху транспорту не приймалося", — йдеться у повідомленні. 

Графік транспорту в Києві на новорічні свята
Відповідь Департаменту транспортної інфраструктури на запит Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше депутат Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспорту. Через це є питання щодо розподілення коштів. 

Також він розповів, що у 2026 році навряд чи відкриють станцію "Мостицьку". Завершення робіт буде перенесено.

Київ свята комендантська година Новий рік Різдво громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
