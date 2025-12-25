Рух громадського транспорту у Києві на свята — що зміниться

Відомо, як курсуватиме громадський транспорт у Києві на свята
На різдвяно-новорічні свята у Києві та інших регіонах України не скасовували комендантську годину. Тому, громадський транспорт курсуватиме за звичним графіком.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, відповідаючи на запит Новини.LIVE.
Графік транспорту у Києві на новорічні свята
У Департаменті розповіли, що графік роботи пасажирського транспорту в Києві формується з урахування тривалості комендантської години.
"Наразі пасажирський транспорт курсує у звичайному режимі. Рішень щодо зміни руху транспорту не приймалося", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше депутат Андрій Вітренко заявив, що у Києві відсутня стратегія розвитку транспорту. Через це є питання щодо розподілення коштів.
Також він розповів, що у 2026 році навряд чи відкриють станцію "Мостицьку". Завершення робіт буде перенесено.
