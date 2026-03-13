Видео
Главная Киев Как изменились цены на топливо в Киеве сегодня

Как изменились цены на топливо в Киеве сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 09:16
Сколько стоит топливо в Киеве 13 марта — цены на АЗС
Цены на одной из АЗС в Киеве 13 марта. Фото: Новини.LIVE

В последние дни цены на топливо снова подскочили. По состоянию на 13 марта в Киеве стоимость дизеля и газа остаются на высоком уровне. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько стоит топливо в Киеве 13 марта

В Киеве самым дорогим среди массовых видов топлива остается дизель, а автогаз продолжает постепенно приближаться к отметке 42 грн за литр. Если тенденция на мировом нефтяном рынке сохранится, в ближайшие дни операторы АЗС могут продолжить корректировать цены в сторону роста.

Так, на АЗС WOG 13 марта водителям предлагают такие цены на топливо:

  • Бензин А-95 — 70,99 грн за литр,
  • Бензин А-95 премиум — 73,99 грн за литр,
  • Бензин А-100 — 80,99 грн за литр,
  • Дизельное топливо (ДТ) — 77,99 грн за литр,
  • ДТ Mustang — 80,99 грн за литр,
  • Газ — 44,98 грн за литр.
Ціни на пальне в Києві 13 березня
Цены на АЗС WOG 13 марта. Фото: Новини.LIVE

В то же время на заправке UPG цены немного ниже:

  • Дизельное топливо (ДТ, евро 5) — 75,40 грн за литр,
  • Бензин А-95 — 68,90 грн за литр,
  • Бензин А-95+ (премиальное топливо) — 71,90 грн за литр,
  • Бензин А-100 — 78,90 грн за литр.
Вартість пального у Києві 13 березня
Цены на АЗС UPG 13 марта. Фото: Новини.LIVE

Средняя стоимость топлива в Киевской области 13 марта

Средние показатели по Киевской области по данным Минфина, по состоянию на 13 марта также свидетельствуют о дальнейшем росте стоимости топлива. Самым дорогим в среднем остается дизельное топливо, которое стоит от 70,95 грн за литр до 77,99 грн за литр.

Скільки коштує бензин у Києві 13 березня
Скриншот цен на топливо 13 марта в Киеве/Минфин
Що з цінами на пальне у Києві 13 березня
Цены на популярных АЗС в Киевской области по состоянию на 13 марта. Фото: Минфин/скриншот

Какова ситуация с ценами на топливо в Украине

Как известно, основное давление на рынок топлива в Украине оказало подорожание нефти на мировых рынках, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке. Из-за этого украинские АЗС в течение последних дней пересматривали ценники, прежде всего на дизель и сжиженный газ.

Накануне, 12 марта, в ряде крупных сетей АЗС фиксировали очередное повышение стоимости дизеля. В частности, в отдельных сетях цена на дизтопливо выросла сразу на 1-2 грн за литр, тогда как цены на бензин преимущественно оставались без существенных изменений.

В то же время эксперт предупреждает, что топливо и курс доллара могут изменить цены на продукты. Подорожание будет несильным и если война на Ближнем Востоке быстро завершится, а стоимость топлива вернется к предыдущему уровню, то в течение нескольких следующих месяцев украинцы не почувствуют негативного эффекта.

Киев АЗС автомобиль топливо Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
