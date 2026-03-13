Ціни на пальне у Києві 13 березня — як змінились

Ціни на одній з АЗС в Києві 13 березня. Фото: Новини.LIVE

Станом на 13 березня в Києві та області вартість пального залишається на високому рівні після подорожчання два дні тому. Тоді найбільше зросли ціни на дизельне пальне та автогаз, тоді як бензин дорожчав помірніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне у Києві 13 березня

У Києві найдорожчим серед масових видів пального залишається дизель, а автогаз продовжує поступово наближатися до позначки 42 грн за літр. Якщо тенденція на світовому нафтовому ринку збережеться, найближчими днями оператори АЗС можуть продовжити коригувати ціни в бік зростання.

Так, на АЗС WOG 13 березня водіям пропонують такі ціни на пальне:

Бензин А-95 — 70,99 грн за літр,

Бензин А-95 преміум — 73,99 грн за літр,

Бензин А-100 — 80,99 грн за літр,

Дизельне пальне (ДП) — 77,99 грн за літр,

ДП Mustang — 80,99 грн за літр,

Газ — 44,98 грн за літр.

Ціни на АЗС WOG 13 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас на заправці UPG ціни трішки нижчі:

Дизельне пальне (ДП, євро 5) — 75,40 грн за літр,

Бензин А-95 — 68,90 грн за літр,

Бензин А-95+ (преміальне пальне) — 71,90 грн за літр,

Бензин А-100 — 78,90 грн за літр.

Ціни на АЗС UPG 13 березня. Фото: Новини.LIVE

Середня вартість пального у Київській області 13 березня

Середні показники по Київській області за даними Мінфіну, станом на 13 березня також свідчать про подальше зростання вартості пального. Найдорожчим у середньому залишається дизельне паливо, яке коштує від 70,95 грн за літр до 77,99 грн за літр.

Скриншот цін на пальне 13 березня у Києві/Мінфін

Ціни на популярних АЗС в Київській області станом на 13 березня. Фото: Мінфін/скриншот

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Як відомо, основний тиск на ринок пального в Україні спричинило подорожчання нафти на світових ринках, а також загострення ситуації на Близькому Сході. Через це українські АЗС протягом останніх днів переглядали цінники, насамперед на дизель та скраплений газ.

Напередодні, 12 березня, у низці великих мереж АЗС фіксували чергове підвищення вартості дизеля. Зокрема, в окремих мережах ціна на дизпаливо зросла одразу на 1–2 грн за літр, тоді як ціни на бензин переважно залишалися без суттєвих змін.

Водночас експерт попереджає, що пальне і курс долара можуть змінити ціни на продукти. Здорожчання буде несильним і якщо війна на Близькому Сході швидко завершиться, а вартість пального повернеться до попереднього рівня, то протягом кількох наступних місяців українців не відчують негативного ефекту.