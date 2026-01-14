Видео
Главная Киев Киев не был подготовлен к ударам по энергетике, — Шмыгаль

Киев не был подготовлен к ударам по энергетике, — Шмыгаль

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:32
Шмыгаль рассказал, почему Киев остался без света и тепла
Денис Шмыгаль. Фото: AP

Для стабилизации ситуации с электроэнергией в Киеве придется принимать кризисные меры. Власти столицы не подготовились к такому сценарию.

Об этом заявил Денис Шмыгаль во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 14 января.

По словам Шмыгаля, в Харькове подготовили мобильные котельные и соответствующую генерацию.

"Харьков готовился. И областной совет, и местный совет. Подготовил город, есть мобильные котельные, соответствующая генерация. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", — заявил он.

Напомним, 9 января состоялась одна из самых массированных атак на Киев, однако враг каждую ночь наносит удары по столице. Тогда в столице перестали работать две ТЭЦ, без теплоснабжения оказались около 6 тысяч многоэтажных домов.

По состоянию на вечер 13 января без тепла в Киеве оставались почти 500 многоэтажек.

Мэр Виталий Кличко нарвался на критику из-за того, что призвал жителей столицы выехать за пределы города.

В четверг, 15 января, Киевсовет соберется на закрытое заседание.

