Шмыгаль рассказал, почему Киев остался без света и тепла

Киев не был подготовлен к ударам по энергетике, — Шмыгаль
Для стабилизации ситуации с электроэнергией в Киеве придется принимать кризисные меры. Власти столицы не подготовились к такому сценарию.
Об этом заявил Денис Шмыгаль во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 14 января.
Шмыгаль оценил последствия вражеских ударов по энергетике
По словам Шмыгаля, в Харькове подготовили мобильные котельные и соответствующую генерацию.
"Харьков готовился. И областной совет, и местный совет. Подготовил город, есть мобильные котельные, соответствующая генерация. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", — заявил он.
Напомним, 9 января состоялась одна из самых массированных атак на Киев, однако враг каждую ночь наносит удары по столице. Тогда в столице перестали работать две ТЭЦ, без теплоснабжения оказались около 6 тысяч многоэтажных домов.
По состоянию на вечер 13 января без тепла в Киеве оставались почти 500 многоэтажек.
Мэр Виталий Кличко нарвался на критику из-за того, что призвал жителей столицы выехать за пределы города.
В четверг, 15 января, Киевсовет соберется на закрытое заседание.
