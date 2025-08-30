В Днепровском районе Киева мужчина выпал с 19 этажа 30 августа

В Киеве мужчина выпал с 19 этажа и выжил — что известно
В Киеве в субботу, 30 августа, 36-летний мужчина выпал с 19 этажа и выжил. Он приземлился на припаркованный автомобиль.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Падение с 19 этажа в Киеве
"Мужчина выпал из окна многоэтажки на крышу авто", — говорится в сообщении.
Автомобиль смягчил приземление, поэтому он выжил.
Полиция Днепровского района Киева рассказала для ТСН, что мужчина является местным жителем, который выпрыгнул с 19 этажа. Его госпитализировали в больницу с диагнозом:
- закрытая черепно-мозговая травма;
- закрытая травма живота;
- травма грудной клетки.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мужчина пытался совершить самоубийство.
Напомним, 23 июня в Печерском районе Киева мужчина совершил самоубийство на балконе. Сообщали, что он застрелился.
А в мае с шестого этажа общежития выпрыгнул подросток из-за неудовлетворительных результатов национального мультипредметного теста.
