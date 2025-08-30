В Днепровском районе Киева мужчина выпал с 19 этажа 30 августа

Медики. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве в субботу, 30 августа, 36-летний мужчина выпал с 19 этажа и выжил. Он приземлился на припаркованный автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Падение с 19 этажа в Киеве

"Мужчина выпал из окна многоэтажки на крышу авто", — говорится в сообщении.

Мужчина, который выпал с 19 этажа. Фото: соцсети

Место происшествия. Фото: соцсети

Автомобиль смягчил приземление, поэтому он выжил.

Полиция Днепровского района Киева рассказала для ТСН, что мужчина является местным жителем, который выпрыгнул с 19 этажа. Его госпитализировали в больницу с диагнозом:

закрытая черепно-мозговая травма;

закрытая травма живота;

травма грудной клетки.

Медик на месте происшествия. Фото: соцсети

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мужчина пытался совершить самоубийство.

