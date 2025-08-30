Видео
Україна
В Киеве мужчина выпал с 19 этажа и выжил — что известно

В Киеве мужчина выпал с 19 этажа и выжил — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:20
В Днепровском районе Киева мужчина выпал с 19 этажа 30 августа
Медики. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве в субботу, 30 августа, 36-летний мужчина выпал с 19 этажа и выжил. Он приземлился на припаркованный автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Падение с 19 этажа в Киеве

"Мужчина выпал из окна многоэтажки на крышу авто", — говорится в сообщении.

Киянин впав з 19 поверху та вижив
Мужчина, который выпал с 19 этажа. Фото: соцсети
У Києві чоловік випав з 19 поверху 30 серпня
Место происшествия. Фото: соцсети

Автомобиль смягчил приземление, поэтому он выжил.

Полиция Днепровского района Киева рассказала для ТСН, что мужчина является местным жителем, который выпрыгнул с 19 этажа. Его госпитализировали в больницу с диагнозом:

  • закрытая черепно-мозговая травма;
  • закрытая травма живота;
  • травма грудной клетки.
Чоловік у Києві, який впав з 19 поверху
Медик на месте происшествия. Фото: соцсети

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мужчина пытался совершить самоубийство.

Напомним, 23 июня в Печерском районе Киева мужчина совершил самоубийство на балконе. Сообщали, что он застрелился.

А в мае с шестого этажа общежития выпрыгнул подросток из-за неудовлетворительных результатов национального мультипредметного теста.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
