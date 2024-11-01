Кто виноват в аварии на синей ветке метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в тоннеле метрополитена. Фото: КГГА

Надлежащее содержание и ремонт тоннелей метрополитена должны сделать невозможным возникновение аварийной ситуации. Хотя сегодня в мэрии утверждают — виноваты предшественники. Но как на самом деле? И как же не обойти тему бюджетных средств, рациональное использование которых под вопросом. На что потратили налоги?

Во всем этом разбиралась Мария Гураль в рамках проекта расследований "Наша Справа".

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Буквально через четыре дня после аварии 12 декабря 2023 года Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОСТРАДА" на разработку проектной документации и подготовительные работы по капитальному ремонту Оболонско-Теремковской линии метрополитена на сумму более 21 млн грн (21 158 771,36 UAH). Что интересно, сделку заключили без проведения открытых торгов.

Конечно, закрытая процедура закупки, которая состоялась через четыре дня после разгерметизации тоннеля, вызвала сомнения и возмущения. За разъяснениями журналисты проекта "Наша Справа" обратились к компании-победителю "АВТОСТРАДА", и получили ответ.

"Пунктом 1 Протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета признано, что на перегоне между станциями "Демиевская" — "Лыбидская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева существует потенциальная угроза возникновения ситуации техногенного характера. Обстоятельствами, которые сделали невозможным проведение закупки с применением открытых торгов, была необходимость срочного выполнения восстановительных работ туннельных сооружений Киевского метрополитена", — ответили в компании "АВТОСТРАДА".

Тоннель киевского метро. Фото: ТСН

5 января 2024 года "АВТОСТРАДА" заключила соглашение на дополнительный объем подготовительных работ на сумму более 20 млн грн (20 120 000,00). Впрочем, 29 апреля что первый, второй договор был расторгнут. А уже на следующий день, 30 апреля, "АВТОСТРАДА" подписала контракт с Киевским метрополитеном на капитальный ремонт перегонного тоннеля Оболонско-Теремковской линии, и это, заметим, не имея опыта в строительстве и ремонте метро. Ожидаемая стоимость работ — практически 450 млн грн.

"ООО "ГК "АВТОСТРАДА" предоставило самое низкое коммерческое предложение на выполнение аварийно-восстановительных работ, что отражено в протоколе КП "КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН". ООО "ГК "АВТОСТРАДА" имеет необходимый высококвалифицированный персонал, материально-техническую базу, специализированную технику, машины и механизмы, позволяющие выполнять работы по строительству (ремонту) тоннелей и метрополитенов любой сложности", — ответ "АВТОСТРАДА".

В конце концов 12 сентября этого года тоннель между станциями "Лыбидская" и "Демиевская" полноценно заработал, движение поездов возобновлено. На своей странице в фейсбуке компания "АВТОСТРАДА" отчиталась о выполненных работах.

"Autostrada отстроила этот важный для столицы объект за 9 месяцев — включая проектирование. На месте аварийного участка построен новый монолитный тоннель, усилена туннельная оправа существующего, заключены новые рельсовые пути, восстановлены инженерные сети. Важно, что благодаря оптимизации проектных решений и рациональным технологиям, Autostrada сэкономила Киеву 62 млн грн, выполнив работы на 20% дешевле начальной стоимости проекта", — написали в Facebook АВТОСТРАДА.

Наибольшее внимание журналистов в приложении компании привлекла следующая информация: "Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, из которых 20 млн грн — содержание заказчика ...".

Заказчик работ у нас КП "Киевский метрополитен", а это значит, что таким образом он сам себе выделил 20 млн грн, проведя их через компанию. Но на какие нужды?

"Вышеуказанные средства не входят в стоимость выполнения работ ООО "ГК" "АВТОСТРАДА". Эти средства предусмотрены и подлежат использованию непосредственно заказчиком строительства", — ответили в "АВТОСТРАДА".

А вот и еще одна интересная цифра — 10 млн грн, которые пошли на компенсацию за находившиеся на участке строительства МАФы. Вопрос в том, кому действительно пошли эти средства и как рассчитывалась сумма компенсации?

Снос МАФов возле метро "Демиевская". Фото: Вечерний Киев

"Расчет проводился на основе отчета о независимой оценке имущества пользователя земельного участка и владельца торговых павильонов. Оценка имущества осуществлялась независимым оценщиком. Оценщика определял и получал отчет об оценке заказчик строительства. Средства в качестве компенсации владельцам имущества (МАФов) перечисляются непосредственно заказчиком строительства ООО". ГК "АВТОСТРАДА" не владеет информацией о списке получателей и осуществлении компенсационных выплат", — отчитались в компании.

Интересно выходит. Есть общая сумма в 30 миллионов, проведенная через тендер, компания-победитель, как выяснилось, отношения к этим средствам не имеет, а кому и на что они были потрачены — непонятно.

Разъяснить это могли бы в Киевском метрополитене, однако на запрос журналисты так и не получили ответа. Они обратились в департамент транспортной инфраструктуры КГГА, но и там тишина. Кроме этих, остается еще целый ворох вопросов...

Причины аварии

5 января 2024 года, почти через месяц после разгерметизации тоннеля, КП "Киевский метрополитен" заключает соглашение о проведении судебной экспертизы на определение причин возникновения аварийной ситуации на Оболонско-Теремковской линии метро. Договор на освоение почти 3 млн грн (2 950 000,00) получило Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение. 8 мая к основной сумме добавилось еще практически 2 млн грн (1 181 500,00 UAH) за дополнительный объем работ.

"Стоимость этой экспертизы значительно превышает аналогичные экспертизы, которые были заказаны там много-много лет. И время работы эксперта в несколько раз превышает нормативы, установленные Министерством юстиции", — Андрей Витренко, глава постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Киевсовета.

Андрей Витренко. Фото: скриншот

Уже по сложившейся традиции торги прошли непублично. Да, их засекретили. И если в предыдущих ситуациях это было еще оправдано, то в данном случае причины неясны. Выбор компании также вызывает вопросы как минимум потому, что уставный капитал учреждения составляет 0 грн. А единственный тендер, который компания получила за время своего существования, был от Киевского метрополитена на сумму в 97 тыс. грн. И это не все.

"Когда мы взяли на депутатское обращение в рамках расследования временной контрольной комиссии, обратились в КГГА, они предоставили нам ответ, перечень работ, что эта частная компания даже не имела такой институциональной возможности сделать эти виды работ. То есть они, я так надеюсь или думаю, заказывали их у других исследовательских учреждений и за это, конечно, переплачивали, знаете, как такой посредник, который берет себе средства, оставляет себе определенную часть, а затем нанимает кого-то на подряд", — пояснил Андрей Витренко.

Зачем Киевскому метрополитену вообще нужна данная экспертиза? Похоже, что ответ очевиден, но есть нюанс. Как известно, Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей аварию в тоннеле метро. И, конечно, в рамках досудебного расследования также проводилась другая экспертиза.

"В соответствии с этой экспертизой, проведенной государственным, я напоминаю, научно-исследовательским институтом, который находится в городе Харьков, даже не связанным с Киевом для большей объективности, причина — это плохая эксплуатация метрополитена", — рассказал Андрей Витренко.

"По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы о том, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Также установлено, что меры по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011-го по декабрь 2023-го без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и других организаций или отдельных специалистов, которые установили бы причины повреждений и предоставили рекомендации по их устранению", — сообщила Киевская городская прокуратура.

Однако у столичных властей совсем другая позиция.

"Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад", — Виталий Кличко, мэр Киева.

"Город напрямую заинтересован в том, чтобы не было предъявлено никакого уголовного обвинения должностным лицам, которых назначает на эти должности пан городской голова. Именно поэтому, по моему мнению как адвоката, и была проведена экспертиза. Ее цель в том, чтобы отвести от имеющегося состава уголовного преступления со стороны должностных лиц, ответственных за эксплуатацию метрополитена. Соответственно, получить максимальное количество доказательств для защиты, для развала уголовного дела", — Дмитрий Калько, общественный деятель, член общественного совета при КГГА.

Дмитрий Калько. Фото: скриншот

В рамках уголовного производства правоохранители уже сообщили о подозрении двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" — начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру, а именно Виктору Выговскому. Последний занимает должность исполняющего обязанности руководителя столичной подземки после того, как его предшественника, Виктора Брагинского, уволили после журналистского расследования редакции Bihus.info. В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом.

По предварительным подсчетам правоохранителей, из-за закрытия станций город понес многомиллионный ущерб.

"Из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн", — Офис генерального прокурора.

И это все без учета затрат на ремонт, проведение экспертиз, проектной работы.

"У нас временная контрольная комиссия по метрополитену, она работает. Вчера мы утвердили промежуточный отчет, где указали возможные причины этой аварии. И в рамках работы этой временной контрольной комиссии мы будем еще считать прямые и опосредованные убытки. Но самый главный ущерб понесли киевляне, которые испытывали такие неудобства в течение девяти месяцев", — сообщил Андрей Витренко.

Метро на Виноградарь

Значительные потери из бюджета города повлечет и еще один объект метрополитена, известный всем долгострой. Как кто-то мог уже догадаться, речь идет о метро на Виноградарь. Строительство данного тоннеля в конце концов продолжат, но обойдется оно на 8 миллиардов дороже.

Виталий Кличко на строительстве метро на Виноградарь. Фото: КГГА

14 августа 2024 года, согласно тендерной процедуре, КП "Киевский метрополитен" заключило соглашение о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена с уже знакомой нам компанией "АВТОСТРАДА". Сумма договора составляет почти 14 млрд грн.

"Восстановление строительства метро на Виноградарь обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ смета за шесть последних лет (с 2018 по 2024 год) увеличилась на 8 млрд грн: с 5,9 до почти 14 млрд грн. Следует учесть также и дополнительные расходы на корректировку проекта строительства, который обойдется бюджету еще в 69,4 млн грн", — Государственная аудиторская служба Украины.

Так в чем причина увеличения расходов практически на 60%?

"Я думаю, что эта сумма была ориентирована на проектные работы и согласно этим проектным работам рассчитана сумма тендера. Что касается проектных работ, то в прошлом году проект "Метро на Виноградарь" корректировали, выделяли на это 70 миллионов, но смогли использовать только 29 миллионов. Другие средства были возвращены в бюджет, то есть их не выплачивали, однако проект не был до конца скорректирован", — пояснил Андрей Витренко.

"К сожалению, сложные объекты строительства, инфраструктурные объекты, они превращаются в городе Киеве в долгострои, растянутые во многих бюджетных периодах, с историей с инфляциями, с историей с коррупционными скандалами, с историей недобросовестности подрядчиков, которых бывает очень много. Реальные механизмы борьбы с этим отсутствуют", — Дмитрий Калько, общественный деятель, член общественного совета при КГГА.

Нагрузка на столичный бюджет будет только увеличиваться, ведь продолжается процедура технического аудита работ, выполненных предыдущим подрядчиком.

"Основной вопрос в том, что объект незавершенного строительства после того, как предыдущий подрядчик прекратил выполнение работ, не был в установленном порядке законсервирован. Отсутствие проекта консервации привело к тому, что без технического аудита невозможно окончательно определить состояние уже выполненных работ, степень возможного их разрушения и наличие технической возможности продолжить их выполнение единым технологическим циклом", — ответ "АВТОСТРАДА".

"Там нужно будет все еще перерабатывать, потому что не охранялся объект, как нужно. Там работали так называемые черные люди, которые срезали металл, вывозили его, сдавали на металлолом. Будем считать убытки в соответствии с тем, какова будет реальная ситуация", — Андрей Витренко.

Если строительные площадки действительно разграбили, то кто же охранял их и отвечал за безопасность на территории? Это должны выяснить правоохранители. А между тем жители жилмассива Виноградарь все еще надеются, что когда-нибудь смогут добираться домой в вагонах столичной подземки.

Напомним, что 8 декабря 2023 года в столице закрыли шесть станций метро от "Теремков" до "Демиевской". Причина — разгерметизация тоннеля. Вдобавок, над метро "Демиевская" провалилась земля. А торговые павильоны сместились и повредились.

Чтобы как-нибудь урегулировать проблему с транспортом, в КГГА приняли решение запустить наземные дублирующие маршруты закрытых станций, увеличив количество автобусов до 77, а троллейбусов до 20.