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Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні

28 жовтня 2024 12:49
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Скільки станцій метро у Києві у 2024 році — цікаві факти
Станція метро у Києві. Фото ілюстративне: Київський метрополітен
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року і вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Про це повідомляється у матеріалі Фактів.

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Скільки станцій метро у Києві

Станом на сьогодні Київський метрополітен має три лінії:

  • Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
  • Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
  • Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Червона лінія метро:

  • Чернігівська;
  • Лісова;
  • Дарниця;
  • Лівобережна;
  • Гідропарк;
  • Дніпро;
  • Арсенальна;
  • Хрещатик;
  • Театральна;
  • Університет;
  • Вокзальна;
  • Політехнічний Інститут;
  • Шулявська;
  • Берестейська;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Житомирська;
  • Академмістечко.

Зелена лінія метро:

  • Червоний хутір;
  • Бориспільська;
  • Вирлиця;
  • Харківська;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Видубичі;
  • Звіринецька;
  • Печерська;
  • Кловська;
  • Палац спорту;
  • Золоті Ворота;
  • Лук’янівська;
  • Дорогожичі;
  • Сирець.

Синя лінія метро:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв;
  • Олімпійська;
  • Палац Україна;
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки.
метро
Схема Київського метрополітену. Фото: скриншот

Цікаві факти про Київське метро

Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.

Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх — 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.

Швидкість поїзда в підземці — зазвичай 60-80 км/год.

Які станції метро працюють як укриття

Наразі 46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Місце розташування вестибюлів, які працюють цілодобово як укриття:

метро
Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот
метро
Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот
метро
Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот
метро
Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося спершу. Це зумовлено низкою порушень з боку підрядника.

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