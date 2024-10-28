Скільки станцій метро у Києві у 2024 році — цікаві факти

Станція метро у Києві. Фото ілюстративне: Київський метрополітен

У Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року і вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Про це повідомляється у матеріалі Фактів.

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Скільки станцій метро у Києві

Станом на сьогодні Київський метрополітен має три лінії:

Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;

— Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій; Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;

— Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій; Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Червона лінія метро:

Чернігівська;

Лісова;

Дарниця;

Лівобережна;

Гідропарк;

Дніпро;

Арсенальна;

Хрещатик;

Театральна;

Університет;

Вокзальна;

Політехнічний Інститут;

Шулявська;

Берестейська;

Нивки;

Святошин;

Житомирська;

Академмістечко.

Зелена лінія метро:

Червоний хутір;

Бориспільська;

Вирлиця;

Харківська;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Видубичі;

Звіринецька;

Печерська;

Кловська;

Палац спорту;

Золоті Ворота;

Лук’янівська;

Дорогожичі;

Сирець.

Синя лінія метро:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв;

Олімпійська;

Палац Україна;

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Схема Київського метрополітену. Фото: скриншот

Цікаві факти про Київське метро

Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.

Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх — 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.

Швидкість поїзда в підземці — зазвичай 60-80 км/год.

Які станції метро працюють як укриття

Наразі 46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Місце розташування вестибюлів, які працюють цілодобово як укриття:

Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот

Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот

Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот

Вестибюлі, які працюють, як укриття. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося спершу. Це зумовлено низкою порушень з боку підрядника.