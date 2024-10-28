Скільки станцій метро у Києві у 2024 році — цікаві факти

Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні
У Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року і вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.
Про це повідомляється у матеріалі Фактів.
Скільки станцій метро у Києві
Станом на сьогодні Київський метрополітен має три лінії:
- Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
- Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
- Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.
Червона лінія метро:
- Чернігівська;
- Лісова;
- Дарниця;
- Лівобережна;
- Гідропарк;
- Дніпро;
- Арсенальна;
- Хрещатик;
- Театральна;
- Університет;
- Вокзальна;
- Політехнічний Інститут;
- Шулявська;
- Берестейська;
- Нивки;
- Святошин;
- Житомирська;
- Академмістечко.
Зелена лінія метро:
- Червоний хутір;
- Бориспільська;
- Вирлиця;
- Харківська;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Видубичі;
- Звіринецька;
- Печерська;
- Кловська;
- Палац спорту;
- Золоті Ворота;
- Лук’янівська;
- Дорогожичі;
- Сирець.
Синя лінія метро:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв;
- Олімпійська;
- Палац Україна;
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
Цікаві факти про Київське метро
Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.
Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх — 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.
Швидкість поїзда в підземці — зазвичай 60-80 км/год.
Які станції метро працюють як укриття
Наразі 46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.
Місце розташування вестибюлів, які працюють цілодобово як укриття:
Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося спершу. Це зумовлено низкою порушень з боку підрядника.
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