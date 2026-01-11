Видео
Главная Киев Кличко показал, как восстанавливают поврежденные РФ энергообъекты

Кличко показал, как восстанавливают поврежденные РФ энергообъекты

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:21
Кличко показал, как в Киеве восстанавливают поврежденные РФ энергообъекты
Городской голова Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

В воскресенье, 11 января, мэр Киева Виталий Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки России на столицу инфраструктуру. Городской голова отметил, что работы продолжаются круглосуточно.

Соответствующее видео Виталий Кличко опубликовал в Telegram.

Читайте также:

Кличко о восстановлении поврежденной инфраструктуры

Мэр Киева отметил, что для того, чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян, работы продолжаются и днем, и ночью.

"Я благодарю наших коммунальщиков, которые работают круглосуточно. Под обстрелами. После них. В условиях, когда не хватает людей. Когда каждому приходится работать за двух специалистов", — подчеркнул Кличко.

В то же время он добавил, что большей части домов тепло уже вернули. Работы по восстановлению продолжаются.

"Только совместными усилиями, работая каждый на своем месте и поддерживая друг друга, мы преодолеем самые сложные вызовы", — резюмировал мэр Киева.

Напомним, что в КГГА сообщили, что Киеву предоставят дополнительные источники питания.

Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации со светом в Киеве после последнего массированного удара РФ.

Виталий Кличко Киев обстрелы атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
