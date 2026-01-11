Кличко показал, как в Киеве восстанавливают поврежденные РФ энергообъекты

Кличко показал, как восстанавливают поврежденные РФ энергообъекты
В воскресенье, 11 января, мэр Киева Виталий Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки России на столицу инфраструктуру. Городской голова отметил, что работы продолжаются круглосуточно.
Соответствующее видео Виталий Кличко опубликовал в Telegram.
Кличко о восстановлении поврежденной инфраструктуры
Мэр Киева отметил, что для того, чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян, работы продолжаются и днем, и ночью.
"Я благодарю наших коммунальщиков, которые работают круглосуточно. Под обстрелами. После них. В условиях, когда не хватает людей. Когда каждому приходится работать за двух специалистов", — подчеркнул Кличко.
В то же время он добавил, что большей части домов тепло уже вернули. Работы по восстановлению продолжаются.
"Только совместными усилиями, работая каждый на своем месте и поддерживая друг друга, мы преодолеем самые сложные вызовы", — резюмировал мэр Киева.
Напомним, что в КГГА сообщили, что Киеву предоставят дополнительные источники питания.
Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации со светом в Киеве после последнего массированного удара РФ.
