Бахматов высказался о неготовности КГГА к следующей зиме — видео

Председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов раскритиковал Киевскую городскую государственную администрацию за недостаточную подготовку к следующему отопительному сезону. Он выразил обеспокоенность относительно энергетической устойчивости левого берега столицы и сомнения в способности КГГА оперативно реагировать на возможные вызовы.

Об этом глава РГА заявил во время круглого стола "Энергетическая устойчивость левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Бахматов прокомментировал бездействие КГГА

Руководитель РГА подчеркнул, что мэр столицы Виталий Кличко и его заместители не демонстрируют достаточной эффективности в вопросах энергетической безопасности.

"Того органа, который может что-то внедрить за 25 недель, просто нет. При всем уважении к Кличко и его заместителям, они не умеют эффективно работать при заложенном бюджете в два млрд. Кроме того, у нас катастрофа с отоплением точно произошла и может продолжиться. То есть орган, который должен был нас спасти, нас не спасет", — заявил Бахматов.

Чиновник привел примеры Борисполя и Николаева, где активно внедряют модульные теплостанции и восстанавливают ТЭЦ, в то время как в Киеве до сих пор не подключены предоставленные другими регионами генераторы.

"На сегодняшний день пять генераторов, которые нам дала КГГА от Хмельницкоблэнерго, до сих пор не подключены, прошло уже полтора месяца", — сказал Бахматов.

По его словам, районы могут быть вынуждены самостоятельно принимать сложные и нестандартные решения в условиях чрезвычайной ситуации.

"Мы как районы должны брать ответственность на себя, понимая, что будут нарушены все нормы законодательства. Или мы это заложим в формулу, что мы будем нарушать их и в течение трех лет восстанавливать баланс, или мы ничего не сделаем", — подчеркнул Бахматов.

Ситуация с отопительным сезоном и энергетикой в Киеве

Киевская власть должна уже начать подготовку к следующему отопительному сезону, чтобы все дома столицы были обеспечены теплом в следующем году. Об этом заявила депутат от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская.

В то же время Виталий Кличко отметил, что полностью заменить централизованную систему теплоснабжения локальными источниками или когенерационными установками невозможно, ведь киевская система является крупнейшей в Европе и изначально строилась под большие ТЭЦ.

Мэр также сообщил, что в столице создадут предприятие "Служба энергетической безопасности". Оно будет сформировано путем реорганизации одного из коммунальных предприятий и будет отвечать за резервное энергопитание города.