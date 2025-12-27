Видео
Главная Киев В Минэнерго назвали количество потребителей без света в Киеве

В Минэнерго назвали количество потребителей без света в Киеве

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:09
Обстрел Киева 27 декабря — сколько людей без света
Ликвидация последствий обстрелов Киева и области. Фото: ГСЧС

После обстрелов россиян сейчас без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. В регионе вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

Сколько людей без света в Киеве и области

Некрасов рассказал, что этой ночью россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

"Существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Поэтому в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии", — сказал и.о. министра энергетики.

В результате без света сейчас осталось более 500 тысяч абонентов в Киеве и области. Также более 22 тысяч абоненте без электроснабжения остаются на Черниговщине.

Артем Некрасов также отметил, что в целом враг применил почти 500 ударных БпЛА и около 40 ракет, в частности типа "Кинжал". В течение дня атаки продолжились.

Напомним, из-за обстрелов РФ 27 декабря в Киеве также тысячи домов остались без отопления. Соответствующие службы работают над восстановлением.

Известно об одном погибшем и 32 раненых в столице. Среди них есть двое детей.

Киев Минэнерго электроэнергия обстрелы война в Украине свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
