Главная Киев В Киеве повторно прогремели мощные взрывы — РФ ударила ракетами

В Киеве повторно прогремели мощные взрывы — РФ ударила ракетами

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 02:06
Взрывы в Киеве 27 декабря из-за ударов ракетами
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Повторные мощные взрывы снова прозвучали на фоне ракетной атаки РФ. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.

Читайте также:

Повторные мощные взрывы в Киеве в ночь на 27 декабря

Серия повторных громких взрывов прозвучала в 01:56 и продолжалась после этого еще примерно пять минут подряд. В то же время на фоне ударов в столице мигал свет.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ информировали о взлете МиГ-31К, баллистике и фиксации ракет в направлении Киева.

Ракетний обстріл Києва 27 грудня
Фиксация ракет на Киев: скриншот из Telegram

Кроме того, враг запустил по Украине крылатые ракеты "Калибр". Мониторинговые каналы пишут, что они тоже летят сейчас на Киев.

Обновлено в 02:07

В Киеве снова прогремел по меньшей мере один взрыв. Военные вновь фиксировали вражеские цели на столицу.

Обновлено 02:13

В столице очередной взрыв. Мониторинговые каналы писали о фиксации баллистики. Воздушные силы подтвердили движение скоростной цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей Украине.

Київ під ударом Киджалів та балістики 27 грудня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что меньше часа назад в Киеве тоже прогремели взрывы. Враг бил по столице баллистикой.

Кроме того, военные фиксировали над рядом областей воздушные шары, которые РФ запускала еще в 2023 году, чтобы отвлекать ПВО.

Киев взрыв обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
