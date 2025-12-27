Взрывы в Киеве 27 декабря из-за ударов ракетами

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Повторные мощные взрывы снова прозвучали на фоне ракетной атаки РФ.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.

Повторные мощные взрывы в Киеве в ночь на 27 декабря

Серия повторных громких взрывов прозвучала в 01:56 и продолжалась после этого еще примерно пять минут подряд. В то же время на фоне ударов в столице мигал свет.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ информировали о взлете МиГ-31К, баллистике и фиксации ракет в направлении Киева.

Фиксация ракет на Киев: скриншот из Telegram

Кроме того, враг запустил по Украине крылатые ракеты "Калибр". Мониторинговые каналы пишут, что они тоже летят сейчас на Киев.

Обновлено в 02:07

В Киеве снова прогремел по меньшей мере один взрыв. Военные вновь фиксировали вражеские цели на столицу.

Обновлено 02:13

В столице очередной взрыв. Мониторинговые каналы писали о фиксации баллистики. Воздушные силы подтвердили движение скоростной цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что меньше часа назад в Киеве тоже прогремели взрывы. Враг бил по столице баллистикой.

Кроме того, военные фиксировали над рядом областей воздушные шары, которые РФ запускала еще в 2023 году, чтобы отвлекать ПВО.