Взрывы в Киеве 27 декабря из-за ударов ракетами

В Киеве повторно прогремели мощные взрывы — РФ ударила ракетами
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Повторные мощные взрывы снова прозвучали на фоне ракетной атаки РФ.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.
Повторные мощные взрывы в Киеве в ночь на 27 декабря
Серия повторных громких взрывов прозвучала в 01:56 и продолжалась после этого еще примерно пять минут подряд. В то же время на фоне ударов в столице мигал свет.
Параллельно в Воздушных силах ВСУ информировали о взлете МиГ-31К, баллистике и фиксации ракет в направлении Киева.
Кроме того, враг запустил по Украине крылатые ракеты "Калибр". Мониторинговые каналы пишут, что они тоже летят сейчас на Киев.
Обновлено в 02:07
В Киеве снова прогремел по меньшей мере один взрыв. Военные вновь фиксировали вражеские цели на столицу.
Обновлено 02:13
В столице очередной взрыв. Мониторинговые каналы писали о фиксации баллистики. Воздушные силы подтвердили движение скоростной цели.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей Украине.
Напомним, что меньше часа назад в Киеве тоже прогремели взрывы. Враг бил по столице баллистикой.
Кроме того, военные фиксировали над рядом областей воздушные шары, которые РФ запускала еще в 2023 году, чтобы отвлекать ПВО.
