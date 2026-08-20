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Киев после массированной атаки РФ: фото с места ударов

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Дата публикации 20 августа 2026 11:50
Массированная атака РФ на Киев: как выглядит столица после удара
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате удара погибли 12 человек, ещё 33 жителя столицы получили ранения. Повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах. В результате взрывов повреждены жилые дома, школа, детская больница, складские и нежилые помещения.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий.

Последствия атаки РФ на Киев

Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе. Там в девятиэтажном жилом доме разрушены верхние этажи и возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 1
Разрушенная многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Рядом с домом выбило окна в четырёх жилых зданиях. По другому адресу из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание на уровне верхних этажей.

Также в районе повреждены школа и здание детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, а на его территории загорелись автомобили. Пожар ликвидирован. Повреждения получили и гаражи.

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Сгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE

В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Кроме того, там загорелись складские помещения.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 3
Выбитое стекло в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 4
Правоохранители на месте атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе повреждены нежилые и складские здания.

Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 5
Выбитые окна в детском саду. Фото: Новини.LIVE
Київ після масованої атаки РФ: фото з місця ударів - фото 6
Поврежденное учебное заведение. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро 20 августа в результате российского нападения погибли 13 человек, ещё 33 жителя Киева пострадали.

По словам мэра Виталия Кличко, в столице выбито более тысячи окон, а также повреждены крыши как минимум десяти домов. Осмотр поврежденных объектов продолжается.

На местах работают спасатели, коммунальные службы и другие оперативные подразделения. Специалисты продолжают ликвидировать последствия ночной атаки и обследовать поврежденные здания.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали столицу. В результате вражеского удара в Киеве повреждены жилые и нежилые здания, школа и детская больница, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки в Броварском районе погиб один человек, ещё семь гражданских лиц пострадали, повреждены дома, АЗС и складские помещения.

Киев Киевская область разрушения повреждение домов атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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