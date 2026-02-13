Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев был неподготовлен — депутат сказал, кто виноват в критической ситуации

Киев был неподготовлен — депутат сказал, кто виноват в критической ситуации

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:44
Отсутствие отопления и света в Киеве — кто виноват в критической ситуации
Люди мерзнут в квартирах в Киеве. Фото: АР

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко от "Слуги народа" заявил, что Киев не был готов к критической ситуации, которая в городе сейчас. Он считает, что в этом виноваты как городская власть, так и депутаты, которые ее не дожали.

Об этом Андрей Витренко сказал в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Кто виноват в критической ситуации в Киеве

Витренко отметил, что несмотря на колоссальную и героическую работу спасателей и коммунальщиков, Киев все же не готов к нынешнему развитию событий. По его словам, ситуация в столице критическая.

"И заканчивая даже нами, депутатами, которые, откровенно говоря, не смогли дожать городскую исполнительную власть до того, чтобы они делали действительно то, о чем надо было заботиться все эти годы", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что настроение в Киеве сейчас "очень тяжелое". Депутаты сейчас инспектируют пункты несокрушимости и школы, где можно развернуть ночное пребывание людей, однако общая оценка готовности города остается критической.

Напомним, ранее Витренко заявил, что в Киеве не запустили когенерационные установки. По его словам, только две из них готовы к работе.

Также он предупредил, что вскоре в столице могут произойти массовые поломки лифтов. Из-за постоянных перепадов напряжения лифтовое хозяйство может не выдержать.

Киев обстрелы местные депутаты отопление свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации