Отсутствие отопления и света в Киеве — кто виноват в критической ситуации

Люди мерзнут в квартирах в Киеве. Фото: АР

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко от "Слуги народа" заявил, что Киев не был готов к критической ситуации, которая в городе сейчас. Он считает, что в этом виноваты как городская власть, так и депутаты, которые ее не дожали.

Об этом Андрей Витренко сказал в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Кто виноват в критической ситуации в Киеве

Витренко отметил, что несмотря на колоссальную и героическую работу спасателей и коммунальщиков, Киев все же не готов к нынешнему развитию событий. По его словам, ситуация в столице критическая.

"И заканчивая даже нами, депутатами, которые, откровенно говоря, не смогли дожать городскую исполнительную власть до того, чтобы они делали действительно то, о чем надо было заботиться все эти годы", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что настроение в Киеве сейчас "очень тяжелое". Депутаты сейчас инспектируют пункты несокрушимости и школы, где можно развернуть ночное пребывание людей, однако общая оценка готовности города остается критической.

Напомним, ранее Витренко заявил, что в Киеве не запустили когенерационные установки. По его словам, только две из них готовы к работе.

Также он предупредил, что вскоре в столице могут произойти массовые поломки лифтов. Из-за постоянных перепадов напряжения лифтовое хозяйство может не выдержать.