Киевляне из общежития на Дарницком заявили о равнодушии власти: репортаж

Последствия прямого прилета по общежитию в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Двухэтажное общежитие в Дарницком районе Киева, которое насквозь пробила и разрушила российская ракета во время массированного удара 24 мая, до сих пор остается без официального экспертного обследования. Пострадавшие жители 74 уничтоженных квартир получили первые компенсации, однако вынуждены самостоятельно искать новое жилье из-за отсутствия помощи и внимания со стороны высшего городского руководства.

Об этом рассказал журналист Новини.LIVE Александр Саюн, который побывал на месте трагедии.

Что с общежитием и жильцами на Дарницком районе в Киеве

Ночной террористический обстрел столицы, который российские войска совершили 24 мая, стал одним из самых масштабных по количеству примененного вооружения. По имеющейся информации, оккупанты выпустили по Украине почти 700 воздушных средств нападения, среди которых были беспилотники, а также ракеты типов Х-101, "Искандер-М", "Кинжал", "Циркон" и новейший "Орешник".

Несмотря на то, что украинские защитники неба ликвидировали большую часть целей, обломки и прямые попадания зафиксировали во всех районах Киева. В частности, на Лукьяновке полностью сгорели местный рынок и торгово-развлекательный центр "Квадрат", а также получил повреждения ресторан "Макдональдс", который уже успел восстановить свою работу.

Руины общежития. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Одной из наиболее пострадавших жилых локаций в Дарницком районе стало двухэтажное общежитие. Военные специалисты и сами жители отмечают, что российская ракета буквально прошла сквозь сооружение насквозь и сдетонировала внутри. В результате взрыва полностью разрушены 74 квартиры, а сам дом стал абсолютно непригодным для дальнейшего проживания.

Журналист Новини.LIVE показал помещения общежития и рассказал о текущей ситуации на месте трагедии. По его словам, люди оказались в состоянии полной неопределенности относительно будущего своего дома.

Разрушенная кухня в общежитии. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Пострадавшие жители рассказывают, что сейчас получили от города первую финансовую помощь в размере 40 тысяч гривен. В то же время выплата других задекларированных сумм, в частности дополнительных 10 тысяч гривен и ежемесячной помощи на проживание в размере 20 тысяч гривен, на которую люди уже подали заявки, пока задерживается.

Масштаб разрушений в общежитии. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Но наибольшее возмущение у киевлян вызывает тот факт, чтоза все время после обстрела здание так и не осмотрела экспертная комиссия, которая должна принять решение о его сносе или восстановлении. Жителям сообщили, что ждать специалистов придется минимум в течение месяца, хотя стены здания уже начали заметно отходить от фасада, а внутренние перестенки разрушились еще до прилета.

Выжженный коридор и разрушенные стены. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Многим семьям удалось спастись только потому, что на выходные они выехали из города на дачи или в села. Один из жителей общежития, Денис, вспоминает, что узнал о трагедии от родственников среди ночи, а когда прибыл в Киев, спасатели как раз завершали ликвидацию пожара.

Сейчас люди вынуждены самостоятельно подыскивать съемное жилье и экономить каждую копейку. При этом пострадавшие жалуются на отсутствие коммуникации со стороны столичных властей: по их словам, на место разрушения не приезжали ни представители районной администрации, ни мэр города, а единственным чиновником, который поинтересовался ситуацией, оказался начальник местного ЖЭКа.

По последним данным, как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника КГГА Тимура Ткаченко, в Киеве от массированной российской атаки 24 мая пострадал 91 человек. Под огнем оказались все районы столицы, известно о сотнях разрушенных и поврежденных гражданских объектов. Среди них есть даже памятники культуры.

В то же время в Кремле открыто говорят о предстоящих массированных атаках по столице. Сейчас Киев является приоритетной целью для обстрелов со стороны российских войск.