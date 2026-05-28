Головна Київ Київ є першою ціллю для ударів РФ: експерт закликав захищати енергетику

Дата публікації: 28 травня 2026 07:31
Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Київ залишається ціллю номер один для російських ударів по енергетиці. Уряду необхідно якнайшвидше збільшити фінансування енергетичного захисту столиці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE

РФ буде бити по Києву

Кучеренко заявив, що український уряд, коли виділяє гроші на ті чи інші програми захисту, вважає Київ тиловим містом, хоча по факту — це прифротове місто. Він запевнив, що Київ буде мішеню номер один для ударів ворога, зокрема в енергетичному плані. 

Нардеп вважає, що у такому випадку уряду потрібно швидко переглянути пріоритети та фінансувати київські програми захисту в значному масштабі. 

"Удари критичні будуть в першу чергу, на жаль, по Києву, це очевидно. Уряду давно треба це зрозуміти та не гратися в політичні ігри усілякими заявами та намаганням свою владу просунути. Політики навколо Києва більш ніж достатньо і більш ніж треба в цій ситуації", — наголосив депутат. 

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 24 травня росіяни вдарили по Києву з різних типів озброєння. Внаслідок ворожої атаки 91 особа отримала поранення, серед них є діти.

Крім того, загинули троє людей. Рятувальники 26 травня виявили фрагменти тіла людини під час аварійно-рятувальники робіт, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. 

Водночас Ігор Клименко заявив, що долю зниклих після атаки на Київ встановлять за ДНК. Наразі двоє людей у столиці звернулися з такими заявами.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
