Повышение стоимости проезда в Киеве до 30 грн — что говорят киевляне

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

С 15 июля в Киеве официально вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки выросла до 30 гривен, что вызвало неоднозначную реакцию среди жителей столицы.

Журналист Ранок.LIVE Александр Саюн пообщался с киевлянами возле станции метро "Черниговская", чтобы узнать их мнение о подорожании, передает Новини.LIVE.

Что думают киевляне об увеличении стоимости проезда

Одна из жительниц столицы рассказала, что сама почти не пользуется общественным транспортом, однако считает повышение тарифа несвоевременным.

"Зарплаты у людей маленькие, поэтому, я считаю, это, возможно, не к месту", — сказала она.

Другой собеседник отметил, что, хотя и пользуется льготным проездом, для большинства киевлян новый тариф станет дополнительной финансовой нагрузкой.

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"Для горожан это будет, конечно, проблема. Для бюджета — дополнительные поступления, а для метрополитена — потенциально дополнительные средства на восстановление подвижного состава и ремонты. Это спорный вопрос", — подчеркнул мужчина.

В то же время журналист напомнил, что предыдущий тариф в 8 гривен действовал с 2018 года. До этого проезд в столичном метро стоил 4 гривны, 2 гривны, а в начале 2000-х — всего 50 копеек. С 15 июля 2026 года стоимость поездки впервые выросла до 30 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве с 15 июля вступают в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. В городских властях пояснили, что повышение стоимости связано со значительными убытками транспортной отрасли и необходимостью обеспечить ее стабильную работу.

Как сообщали Новини.LIVE, на фоне повышения стоимости проезда блогер и политический обозреватель Алена Яхно заявила, что правительство под руководством Игоря Терехова могло бы найти решение, которое позволило бы избежать такого шага. Она заявила, что подорожание ощутимо ударит по кошелькам миллионов киевлян и жителей пригородов, которые ежедневно ездят на работу в столицу, в то время как в Харькове проезд остается бесплатным.