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Главная Киев "Терехов бы этого не допустил": блогер о подорожании проезда в Киеве

"Терехов бы этого не допустил": блогер о подорожании проезда в Киеве

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 20:59
Подорожание общественного транспорта в Киеве — Терехов бы этого не допустил
Игорь Терехов. Фото: facebook/ihor.terekhov

Правительство во главе с руководителем Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорем Тереховым могло бы разработать решение, которое не допустило бы повышения цен на проезд в Киеве. Уже с 15 июля в столице вырастут тарифы на проезд: разовая поездка будет стоить 30 гривен, а месячный проездной — более 3,5 тысяч гривен.

Как сообщает Новини.LIVE, таким мнением поделилась блогер и политический обозреватель Алена Яхно.

Терехов не допустил бы подорожания проезда в Киеве

По словам Яхно, подорожание ощутимо ударит по кошелькам миллионов киевлян и жителей пригородов, которые ездят на работу в столицу. В этом контексте Яхно привела пример Харькова, где проезд остается бесплатным, и мэра города Игоря Терехова.

"Терехов понимает, что не для всех война — мать родная. Большинство граждан за эти годы обеднели", — отметила эксперт.

По ее мнению, вопрос работы муниципального транспорта следует рассматривать на общегосударственном уровне.

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"Возможно, пришло время вынести вопрос о работе муниципального транспорта с уровня отдельных общин на уровень государства. Найти и утвердить формулу, которая позволила бы все же учитывать платежеспособность граждан и ограничивать «аппетиты» местных руководителей", — написала Яхно.

Она добавила, что политика развития пассажирского транспорта могла бы стать одним из направлений работы нового Кабинета министров, и что гипотетическое правительство Терехова справилось бы с этой задачей, однако пока этот вопрос придется отложить до выборов.

"А пока киевлянам остается тихо завидовать харьковчанам с их бесплатным проездом и мэром, который сопереживает людям", — резюмировала Алена Яхно.

Как писали Новини.LIVE, сегодня киевляне вышли на митинг против повышения цен на проезд. Они считают, что стоимость в размере 30 гривен слишком высока.

В то же время Виталий Кличко заявлял, что даже при тарифе в 30 грн он остается ниже себестоимости. По его словам, повышение стоимости проезда — это вынужденная мера.

Киев Игорь Терехов проезд общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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