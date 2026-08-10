Киевщину завтра накроют дожди и грозы: прогноз погоды

Люди под зонтиками. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

Во вторник, 11 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность, а днем местами пройдут кратковременные дожди. В Киеве дневная температура воздуха поднимется до 30°C, тогда как в области возможно потепление до 31°C.

Об этом сообщил Укргидрометеоцентр, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Киевской области

По прогнозу синоптиков, ночью на территории Киевской области осадков не ожидается. Днем местами возможен кратковременный дождь, а по области прогнозируются грозы.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +13...+18 °C, а днем столбики термометров покажут +26...+31 °C.

Погода в Киеве 11 августа

В столице также прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую ночь. Днем возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +16...+18 °C, а днем — +28...+30 °C.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что работы по строительству теплотрассы на Теремках пока приостановлены. При этом другого проекта с альтернативным маршрутом прокладки теплосети пока не разработано. В КГГА планируют еще раз обсудить этот вопрос с местными жителями, после чего примут решение о дальнейшей реализации проекта.

Новини.LIVE писали, что в Киеве уже выделено 800 млн грн на ремонт и обновление электрооборудования в жилых домах. Работы запланированы по 740 адресам и должны повысить энергоустойчивость столичного жилого фонда. В то же время город продолжает модернизировать энергетическую инфраструктуру и готовится к возможным перебоям с электроснабжением.