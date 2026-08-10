Киев выделил 800 млн грн на ремонт электрооборудования в 740 домах

Энергетики осматривают энергетический объект. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Киеве на ремонт и замену электрооборудования в жилых домах уже выделено 800 млн грн. Работы будут проведены по 740 адресам с целью повышения энергоустойчивости жилого фонда столицы. Параллельно в городе укрепляют энергетическую инфраструктуру и реализуют ряд проектов для подготовки к возможным перебоям с электроснабжением.

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

В Киеве отремонтируют электрооборудование в 740 домах

По словам Пантелеева, соответствующие меры реализуются в рамках комплексного плана энергоустойчивости Киева. Столица финансирует собственные проекты за счет городского бюджета и других доступных ресурсов.

В частности, речь идет о восстановлении энергетического оборудования, его ремонте и замене в жилых домах. Жилищные организации будут работать с элементами систем энергообеспечения домов по указанным адресам.

Отдельное направление плана — повышение энергоустойчивости учреждений социальной сферы и жилого фонда. Также город реализует инновационные проекты, направленные на укрепление энергетической устойчивости столицы.

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Параллельно работы проводит и ДТЭК на внешних объектах энергосистемы. В частности, компания планирует отремонтировать и укрепить подстанции на 120 объектах.

Таким образом, городские службы и энергетики одновременно работают над укреплением внутренних систем энергообеспечения жилых домов и внешней инфраструктуры. Эти меры должны помочь Киеву лучше подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Как писали Новини.LIVE, у Киева достаточно средств для подготовки к отопительному сезону, однако часть финансирования остается неиспользованной. По словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, на счетах "Киевтеплоэнерго" по состоянию на апрель было 12 млрд грн, а впоследствии предприятие дополнительно получило 2,5 млрд грн. Он также заявил, что бюджет развития столицы, составляющий около 20 млрд грн, был использован лишь на 14%.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киев уже пять лет не использует 70 млн евро кредитных средств, которые Франция предоставила на модернизацию водоочистной инфраструктуры. Речь идет об обновлении Деснянской водопроводной станции, в частности систем очистки осадка после подготовки воды. Эксперт Богдан Ференс подчеркнул, что инфраструктура не модернизировалась еще с 1960-х годов, а работы по французскому кредиту до сих пор не начались.