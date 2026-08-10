Теплотрасса на Теремках: почему у КГГА нет альтернативного проекта

Петр Пантелеев и переводчик жестового языка. Фото: Новини.LIVE

Работы по прокладке теплотрассы на Теремках по-прежнему приостановлены. В то же время альтернативного проекта, предусматривающего другой маршрут теплосети, пока нет. В КГГА планируют дополнительно обсудить ситуацию с жителями и только после этого определиться с дальнейшими действиями.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Теплотрассу на Теремках пока строить не будут

По словам Пантелеева, работы приостановили, чтобы не усугублять напряженность и провести дополнительные консультации с жителями района. На завтра запланирована встреча с активистами, к которой хотят привлечь проектировщиков, инженеров и представителей предприятия-заказчика.

"Провести дополнительные консультации с жителями и уже потом принимать решение. Пока что сказать что-то больше мы не можем. Завтра мы проведем встречу с активистами, пригласим проектировщиков, представителей заказчика и инженеров, которые должны все рассказать и показать", — сказал он.

Чиновник отметил, что отдельной проектной документации с альтернативным маршрутом теплотрассы через Теремковскую улицу нет. Вариант прокладки сети по этой улице рассматривался в рамках нынешнего проекта, однако от него отказались из-за уже имеющихся под землей водопроводных, канализационных и электрических сетей.

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"Другой проектной документации, кроме той, что есть, не существует. Этот проект существовал, он задумывался еще до войны. Сама идея была, но тогда она основывалась на экономических факторах", — пояснил заместитель председателя КГГА.

По его словам, после начала полномасштабной войны экономические факторы перестали быть главным приоритетом. Проект актуализировали с учетом вопросов безопасности и завершили подготовку документов для прохождения государственной экспертизы.

Он также объяснил, почему вариант с Теремковской улицей не был выбран.

"В этой проектной документации улица Теремковская рассматривалась как возможный вариант прокладки сети. Но там уже проложены сети водопровода, канализации, электрокабели, и разместить там ещё и тепловые сети технически сложно", — отметил Пантелеев.

Что будет с деревьями на Теремках

Отдельно чиновник прокомментировал вопрос озеленения территории после завершения работ. По его словам, непосредственно над теплосетью сажать деревья нельзя, однако для зеленых насаждений можно использовать прилегающие технологические полосы.

"На самой теплотрассе сажать деревья нельзя. Но есть достаточно широкие полосы, которые технологически необходимы для работы техники и формирования соответствующих отвалов. На этих территориях, где это позволят условия, можно высаживать деревья", — пояснил он.

В КГГА предлагают совместно с жителями разработать проект восстановления озеленения после завершения строительных работ. В частности, речь идет о высадке уже взрослых деревьев на территориях, где это позволят технические условия.

Пантелеев также сообщил, что, по имеющейся у него информации, на территории уже могли срубить около 200 деревьев. В то же время он подчеркнул, что эта цифра не является окончательной.

"Мы не срубили 600 деревьев — это точно. По той информации, которая была у меня, это около 200 деревьев. Но это не окончательная цифра", — сказал заместитель председателя КГГА.

Дальнейшие решения относительно работ в Теремках планируют принять после встречи с активистами и дополнительных консультаций с жителями.

Как писали Новини.LIVE, 8 августа в Киеве около 200 человек вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в сквере "Теремки". Причиной стало строительство резервной теплотрассы, в ходе которого уже были вырублены деревья, в частности столетние дубы. После протеста работы по вырубке приостановили до открытого обсуждения проекта, запланированного на 11 августа.

Также Новини.LIVE сообщали, что в КГГА опровергли информацию о том, что на Теремках деревья вырубают техникой, переданной Украине для ВСУ. Там заявили, что экскаваторы "Киевзеленбуд" приобрел у частной компании в рамках хозяйственной деятельности. В городской администрации подчеркнули, что деревья удаляют в рамках строительства тепловой сети, а после завершения работ территорию планируют восстановить.