Україна
Главная Киев Киевсовет принял бюджет на 2026 год — как распределят средства

Киевсовет принял бюджет на 2026 год — как распределят средства

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:33
Бюджет Киева на 2026 год — сколько денег запланировано на образование, медицину и военных. Расходы и доходы
Исполнение государственного гимна в Киевсовете. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты приняли бюджет Киева на 2026 год. Он запланирован на уровне более 106 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Бюджет Киева на 2026 год

Доходы столицы составят 106 млрд гривен, а расходы — 113 млрд гривен. Соответственно, дефицит бюджета составит 7 млрд гривен. Для его финансирования хотят привлечь местные заимствования.

"Бюджет Киева запланирован на уровне более 106 млрд гривен — это на 16 млрд больше стартового бюджета этого года", — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Предполагается такое распределение средств:

  • на образование — почти 38 млрд гривен;
  • на транспортную отрасль — более 21 млрд гривен;
  • на жилищно-коммунальную сферу — почти 7,5 млрд гривен;
  • на социальную защиту — почти 11 млрд гривен;
  • на медицину — 7,3 млрд гривен;
  • на помощь Вооруженным силам Украины — предварительно не менее 2 млрд гривен.

На реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства предполагается почти 12,9 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет сократит расходы на программу для защитников в 100 раз.

Также на прошлом пленарном заседании Киевсовет внес изменения в бюджет на 2025 год. Депутаты получат еще 600 млн гривен.

Киев КГГА деньги Киевсовет бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
