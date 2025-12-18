Бюджет Киева на 2026 год — сколько денег запланировано на образование, медицину и военных. Расходы и доходы

Исполнение государственного гимна в Киевсовете. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты приняли бюджет Киева на 2026 год. Он запланирован на уровне более 106 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 18 декабря.

Доходы столицы составят 106 млрд гривен, а расходы — 113 млрд гривен. Соответственно, дефицит бюджета составит 7 млрд гривен. Для его финансирования хотят привлечь местные заимствования.

"Бюджет Киева запланирован на уровне более 106 млрд гривен — это на 16 млрд больше стартового бюджета этого года", — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Предполагается такое распределение средств:

на образование — почти 38 млрд гривен;

на транспортную отрасль — более 21 млрд гривен;

на жилищно-коммунальную сферу — почти 7,5 млрд гривен;

на социальную защиту — почти 11 млрд гривен;

на медицину — 7,3 млрд гривен;

на помощь Вооруженным силам Украины — предварительно не менее 2 млрд гривен.

На реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства предполагается почти 12,9 млрд гривен.

