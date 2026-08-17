«Наш Формат» планирует через неделю возобновить работу после обстрела

Разрушенное издательство "Наш Формат" в Киеве. Фото: Суспильне

Украинское издательство "Наш Формат" готовится полностью возобновить свою деятельность на новом месте после разрушительного авиаудара оккупантов. Российский обстрел превратил офисы компании в руины. Несмотря на колоссальные материальные потери, руководство компании решило отказаться от сбора средств и призвало поддержать бренд обычными заказами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление директора бренда издательства "Наш Формат" Анастасии Никитиной в эфире День.LIVE.

Сохранение интернет-магазина

Сотрудники компании сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее наладить логистические процессы в новом помещении. Книжные склады продолжают отправлять заказы читателям, хотя сама команда вынуждена обустраиваться на новом месте с нуля.

"Сейчас мы занимаемся перевозкой всего уцелевшего и налаживанием работы команды. При этом стараемся не прерывать работу склада и интернет-магазина", — рассказала Анастасия Никитина.

Переезд и возобновление полноценной печати планируется полностью завершить примерно за одну неделю без привлечения сторонних меценатских средств.

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Издательство переживает такие обстрелы уже не в первый раз — прошлогодние атаки нанесли предприятию ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

Однако компания принципиально не организует благотворительных сборов и просит читателей поддержать украинское слово покупкой книг.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 16 августа оккупанты полностью уничтожили книжный рынок возле Почайной в Оболонском районе. Огонь охватил более 2000 квадратных метров торговой территории. По словам предпринимателей, масштаб ущерба настолько колоссален, что они не понимают, как восстановить свой бизнес.

Также мы писали, что в Киеве задержали члена военно-медицинской комиссии и его сообщников, которые выдумывали мужчинам фиктивные диагнозы и оформляли инвалидность за взятки в 10 тысяч долларов, пряча конверты с наличными внутрь коробок с тортами.