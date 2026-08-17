"Наш Формат" планує за тиждень відновити роботу після обстрілу

Зруйноване видавництво "Наш Формат" у Києві. Фото: Суспільне

Українське видавництво "Наш Формат" готується повністю відновити свою діяльність на новому місці після руйнівного повітряного удару окупантів. Російський обстріл перетворив на руїни офіси компанії. Попри колосальні матеріальні втрати, керівництво бізнесу вирішило відмовитися від збору грошей та закликало підтримати бренд звичайними замовленнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву директорки бренду видавництва "Наш Формат" Анастасії Нікітіної в ефірі День.LIVE.

Збереження інтернет-магазину

Працівники компанії наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше налагодити логістичні процеси у новому приміщенні. Книжкові склади продовжують відправляти замовлення читачам, хоча сама команда змушена облаштовуватися на новому місці з нуля.

"Ми зараз займаємося перевезенням всього вцілілого і налаштуванням роботи команди. При цьому намагаємося не переривати роботу складу та інтернет-магазину", — розповіла Анастасія Нікітіна.

Переїзд та відновлення повноцінного друку планують повністю завершити приблизно за один тиждень без залучення сторонніх меценатських коштів.

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Видавництво переживає такі обстріли вже не вперше — торішні атаки завдали підприємству збитків на понад 5 мільйонів гривень.

Проте компанія принципово не відкриває благодійних зборів і просить читачів підтримати українське слово купівлею книжок.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 16 серпня окупанти вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі. Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів торговельної території. За словами підприємців, масштаб збитків настільки колосальний, що вони не розуміють, як відновити власну справу.

Також ми писали, що у Києві затримали члена військово-лікарської комісії та його спільників, які вигадували чоловікам фіктивні діагнози та оформлювали інвалідність за хабарі у 10 тисяч доларів, ховаючи конверти з готівкою всередину коробок із тортами.