В Киеве строят укрытие за 120 млн грн: одно вмещает до 1200 человек

Люди заходят в укрытие.

Глава Святошинской районной государственной администрации Георгий Зантарая рассказал, что одно противорадиационное укрытие в Киеве стоит около 120 млн грн. По его словам, оно может вместить до 1200 человек. Известно, что в Святошинском районе три укрытия достроили и еще три планируют сдать в этом году.

Об этом Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Укрытие в Киеве

"Если мы говорим об одном противорадиационном укрытии, которое 2400 квадратных метров, там одновременно может находиться 1200 человек. И в учебном заведении почти 500 человек, но это самое простое укрытие", — отметил Зантарая.

По его словам, еще очень много вопросов возникает относительно детских садов. По его словам, там есть постановление, что нельзя такие укрытия использовать гражданским, поскольку они предназначены только для детей.

Зантарая говорит, что почти во всех детских садах есть укрытие или оно расположено рядом.

Как писали Новини.LIVE, в Вышгороде Киевской области есть проблема с укрытиями. Оно там есть, однако не все пригодны. Не все эти сооружения являются безопасными местами в случае обстрелов

А недавно журналист Новини.LIVE Александр Саюн побывал в одном из укрытий на Левом берегу Киева. Там он увидел ненадлежащие условия и большое количество мусора.