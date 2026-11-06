Люди в киевском метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве 6 ноября 1960 года официально открыли первую очередь метрополитена. Тогда метро состояло всего из пяти станций и имело протяженность 5,2 км. За более чем шесть десятилетий она превратилась в одну из основных составляющих транспортной системы столицы. Сегодня киевское метро — это три линии, десятки станций и сотни миллионов поездок ежегодно.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как возникла идея построить метро в Киеве

Идея создать в Киеве подземную железную дорогу появилась еще в конце XIX века. Один из первых проектов был предложен в 1884 году: туннель должен был соединить район Почтовой площади с железнодорожным вокзалом через Бессарабку.

Люди встречают машиниста у поезда. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Однако тогда замысел не получил поддержки. К идее метрополитена возвращались и в первой половине XX века. В 1930-х годах рассматривались различные проекты подземного транспорта, но их реализацию отложили из-за сложной политической ситуации и Второй мировой войны.

Строительство киевского метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"

После войны Киев активно восстанавливали, а вместе с этим росла потребность в новой транспортной инфраструктуре. В 1949 году началось строительство метрополитена. Работы длились более десяти лет и сопровождались техническими трудностями из-за сложного рельефа города, подземных вод и нестабильных грунтов.

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Открытие первой очереди 6 ноября 1960 года

Первый участок Киевского метрополитена открыли 6 ноября 1960 года. Он стал частью нынешней Святошинско-Броварской, или красной, линии.

Вначале метро насчитывало пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

Работники метрополитена. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Общая протяженность первого участка составляла 5,2 км. Торжественная церемония прошла на станции "Крещатик", а первый поезд отправился под управлением машиниста Ивана Виноградова. Регулярные пассажирские перевозки начались 12 ноября 1960 года. Киевский метрополитен стал третьим в тогдашнем Советском Союзе — после московского и ленинградского.

Станция метро в Киеве. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После открытия первого участка строительство продолжилось в направлении западной и восточной частей города. В 1963 году открылись станции "Политехнический институт" и "Шулявская". В 1965 году метро пересекло Днепр: заработали станции "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо на левом берегу.

В 1970-х годах началось строительство второй линии — нынешней Оболонско-Теремковской, или синей. Первые её станции открыли в 1976 году. Третья линия — Сирецко-Печерская, или зелёная — начала работать в 1989 году.

Какое значение имеет метро для Киева сегодня

Метрополитен является одним из основных видов общественного транспорта столицы. Он обеспечивает быстрое сообщение между отдалёнными районами и центром, в частности между правым и левым берегами Днепра. Станции метро расположены рядом со многими важными объектами столицы, поэтому метро остается частью повседневной жизни киевлян и гостей города.

Киевляне в метро во время тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Кроме того, метро помогает разгружать автомобильные дороги и обеспечивает перевозку большого количества людей в часы пик.

После начала полномасштабного вторжения России Киевский метрополитен получил ещё одну важную функцию — защиту населения во время воздушных тревог.

Киевляне в метро во время тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Подземные станции используются в качестве укрытий, где люди могут находиться во время угрозы ракетных и дронных атак. По данным городских властей, 46 подземных станций работают в круглосуточном режиме в качестве укрытий.

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