Мост Патона. Фото: visitkyiv.com

Мост имени Евгения Патона через Днепр в Киеве открыли для движения 5 ноября 1953 года. Сегодня, 5 ноября, одной из самых известных транспортных переправ столицы исполняется 73 года. Сооружение было возведено по уникальной для того времени технологии сплошной сварки. Проектирование осуществлялось под общим руководством академика Евгения Патона, в честь которого и был назван мост. Сейчас он продолжает функционировать, однако нуждается в масштабной реконструкции из-за серьезных повреждений конструкций.

Об этом сообщают Национальная академия наук Украины и Киевская городская государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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Чем примечателен мост Патона в Киеве

Мост Патона соединяет правый и левый берега Днепра. Он соединяет бульвар Николая Михновского с жилыми массивами Русановка и Березняки. Его общая длина составляет 1543 метра, а ширина проезжей части — 21 метр.

Сооружение стало первым в мире цельносварным автомобильным мостом. При его строительстве вместо традиционных заклепочных соединений использовалась электросварка.

Все металлические конструкции изготовили на Днепропетровском заводе металлоконструкций имени И. В. Бабушкина. Их доставили по железной дороге в Киев и смонтировали непосредственно на месте строительства. Автоматическое и полуавтоматическое оборудование выполнило 97 % сварных швов.

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Каково техническое состояние моста Патона

Состояние конструкций переправы постепенно ухудшалось из-за отсутствия своевременных ремонтов. По результатам обследования в 2018 году мост отнесли к пятому, неработоспособному техническому состоянию. Повторная проверка в 2025 году подтвердила этот вывод.

Одной из главных проблем стала коррозия металла. Особенно пострадали поперечные балки под деформационными швами. Через них на конструкцию попадают вода и реагенты, которыми зимой обрабатывают дорожное покрытие.

Состояние опор конструкций моста имени Патона. Фото: Мининфраструктуры

В то же время главные балки остаются в относительно лучшем состоянии. Они обеспечивают общую несущую способность сооружения.

Изменилась и нагрузка на мост. При проектировании его рассчитывали примерно на 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас переправой ежедневно пользуются до 130 тысяч транспортных средств.

Генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского, член-корреспондент НАН Украины Александр Шимановский объяснял, каким может быть один из вариантов восстановления сооружения:

"Одним из возможных решений является реставрация с адаптацией к современным условиям, которая предусматривает замену тяжелой железобетонной плиты проезжей части на более легкую ортотропную металлическую плиту".

Такой подход позволит снизить нагрузку на конструкции и продлить срок эксплуатации моста.

Какие ограничения действуют на мосту Патона

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние, переправу не закрыли. По итогам технического совещания 5 марта 2026 года специалисты подтвердили возможность ее дальнейшей эксплуатации. Однако водители должны соблюдать установленные ограничения.

Мост Патона в Киеве. Фото: Андрей Баштовый/Village

В частности, запрещено движение транспорта с нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Максимальная масса одного транспортного средства не должна превышать 17 тонн. Для транспорта в колонне действует ограничение до 10 тонн.

Также сохраняется действующая схема движения. С правого берега на левый водители могут ехать по двум полосам, а в обратном направлении — по трем.

Эти ограничения ввели еще в 2020 году. Они призваны снизить нагрузку на несущие конструкции моста. Для этого также установили специальные барьеры, ограничивающие движение по крайним полосам.

Когда начнут реставрацию моста Патона

В августе 2026 года Киевская городская государственная администрация сообщила о подготовке тендера на разработку научно-проектной документации для комплексной реставрации моста, ожидаемая стоимость которой составляет более 83 млн грн. В настоящее время закупка находится на этапе подписания договора.

На этом этапе должны провести инженерные изыскания и оценить состояние конструкций. Также специалисты должны определить, какие работы необходимы для восстановления сооружения и его безопасной эксплуатации.

Инспекция моста имени Патона в Киеве. Фото: Мининфраструктуры

До начала реализации проекта за состоянием переправы продолжает следить коммунальное предприятие "Киевавтошляхмист". Оно также выполняет необходимые работы по текущему содержанию моста.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что архитектор Николай Вихарев говорил о необходимости капитального ремонта моста Патона еще около десяти лет назад. По его словам, риск полного закрытия переправы обсуждается уже на протяжении 10–20 лет. В то же время специалист считает, что на данный момент мост имеет достаточный запас прочности.

Также Новини.LIVE писали, что глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов оценивал ежедневный поток людей между правым и левым берегами Киева в величину, которая может приближаться к миллиону человек. По его словам, эта оценка не учитывает транзитное движение через столицу.