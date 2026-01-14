Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В КГГА раскрыли, почему власть не подготовилась к блэкаутам

В КГГА раскрыли, почему власть не подготовилась к блэкаутам

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 23:48
Власть не подготовилась к энергетическому кризису - Кривошея
Геннадий Кривошея. Фото: Укринформ

Председатель Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея раскритиковал подготовку столицы к зимнему сезону. Он отметил, что еще в ноябре прошлого года депутаты Киевсовета надеялись на теплую зиму и считали, что сезон пройдет без серьезных проблем.

Об этом Кривошея заявил в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Власть не подготовилась к энергетическому кризису

По словам Кривошеи, в течение года профильные комиссии Киевсовета не заслушивали коммунальные предприятия относительно их готовности к отопительному сезону, существующих проблем, потребностей в финансировании и четких планов действий.

Он считает, что именно это стало одной из причин нынешних трудностей с энергоснабжением столицы.

Председатель Общественного совета призвал депутатов на ближайшей сессии Киевсовета, которая состоится завтра, публично задать вопросы всем ответственным в системе ЖКХ, чтобы выяснить реальное положение дел и принять необходимые решения для обеспечения бесперебойного отопления города.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.

А до этого в правительстве заявили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве уже завтра, 15 января.

КГГА сфера энергетики зима власть энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации