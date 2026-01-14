Власть не подготовилась к энергетическому кризису - Кривошея

Геннадий Кривошея. Фото: Укринформ

Председатель Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея раскритиковал подготовку столицы к зимнему сезону. Он отметил, что еще в ноябре прошлого года депутаты Киевсовета надеялись на теплую зиму и считали, что сезон пройдет без серьезных проблем.

Об этом Кривошея заявил в эфире программы "Київський час".

По словам Кривошеи, в течение года профильные комиссии Киевсовета не заслушивали коммунальные предприятия относительно их готовности к отопительному сезону, существующих проблем, потребностей в финансировании и четких планов действий.

Он считает, что именно это стало одной из причин нынешних трудностей с энергоснабжением столицы.

Председатель Общественного совета призвал депутатов на ближайшей сессии Киевсовета, которая состоится завтра, публично задать вопросы всем ответственным в системе ЖКХ, чтобы выяснить реальное положение дел и принять необходимые решения для обеспечения бесперебойного отопления города.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.

А до этого в правительстве заявили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве уже завтра, 15 января.