Власть не подготовилась к энергетическому кризису - Кривошея

В КГГА раскрыли, почему власть не подготовилась к блэкаутам
Председатель Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея раскритиковал подготовку столицы к зимнему сезону. Он отметил, что еще в ноябре прошлого года депутаты Киевсовета надеялись на теплую зиму и считали, что сезон пройдет без серьезных проблем.
Об этом Кривошея заявил в эфире программы "Київський час".
Власть не подготовилась к энергетическому кризису
По словам Кривошеи, в течение года профильные комиссии Киевсовета не заслушивали коммунальные предприятия относительно их готовности к отопительному сезону, существующих проблем, потребностей в финансировании и четких планов действий.
Он считает, что именно это стало одной из причин нынешних трудностей с энергоснабжением столицы.
Председатель Общественного совета призвал депутатов на ближайшей сессии Киевсовета, которая состоится завтра, публично задать вопросы всем ответственным в системе ЖКХ, чтобы выяснить реальное положение дел и принять необходимые решения для обеспечения бесперебойного отопления города.
Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.
А до этого в правительстве заявили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве уже завтра, 15 января.
Читайте Новини.LIVE!