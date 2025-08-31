В Чернобыльской зоне проверяют уровень радиации

На территории Чернобыльской зоны проверяют уровень радиации. Фото: 704 отдельная бригада РХБ защиты

В зоне повышенного радиационного контроля на территории Чернобыльской зоны работают подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки 704 отдельной бригады РХБ защиты Сил поддержки ВСУ. Специалисты проверяют уровень радиации.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в воскресенье, 31 августа, в Telegram.

На территории Чернобыльской зоны измеряют уровень радиации

Итак, на территории Чернобыльской зоны специалисты РХБ разведки проводят тщательную проверку уровней радиации в непосредственной близости к поврежденной конструкции, фиксируют показатели, отбирают пробы.

В Генштабе напомнили, что когда в феврале 2025 года один из вражеских "Шахедов" повредил конструкцию объекта "Укрытие", более известного как саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС, результаты разведки позволили быстро оценить масштабы угрозы, исключить возможность утечки радиоактивных веществ и дать зеленый свет для восстановительных работ.

Однако следует помнить, что радиация — невидимый и коварный враг. И именно поэтому присутствие подразделений РХБ разведки в Чернобыле является необходимым.

На фото — моменты работы группы РХБ разведки возле саркофага.

