В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров в области

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: РБК-Украина

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, из-за чего жителям посоветовали закрывать окна и ограничить пребывание на улице. Причина — пожары на торфяниках в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram во вторник, 3 августа.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

В Киеве фиксируется загрязненность воздуха

В Киевской МВА вероятной причиной ухудшения воздуха назвали пожары в экосистемах. В частности, горение торфа в шести очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в столице.

В случае появления задымленности киевлянам рекомендуют:

закрыть окна;

отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха — 56 (средний уровень загрязненности).

Данные о загрязненности воздуха на правом берегу. Фото: скриншот

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха — 62 (средний уровень загрязненности).

Данные о загрязненности воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 58 (средний уровень загрязненности).