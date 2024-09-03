В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров в области

В Киеве из-за загрязненности воздуха советуют закрывать окна — какая причина
В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, из-за чего жителям посоветовали закрывать окна и ограничить пребывание на улице. Причина — пожары на торфяниках в Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram во вторник, 3 августа.
В Киеве фиксируется загрязненность воздуха
В Киевской МВА вероятной причиной ухудшения воздуха назвали пожары в экосистемах. В частности, горение торфа в шести очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.
Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в столице.
В случае появления задымленности киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна;
- отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
Правый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха — 56 (средний уровень загрязненности).
Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха — 62 (средний уровень загрязненности).
Левый берег
Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 58 (средний уровень загрязненности).
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