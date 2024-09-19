Звание Почетный гражданин Киева получил Александр Сыркий — кого еще отметили

Сырский стал почетным гражданином Киева — кто еще получил звание
19 сентября 2024 19:35
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: rfi.fr
В четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутатским корпусом было присвоено звание "Почетный гражданин города Киева" 15 выдающимся жителям столицы. Среди них есть и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Об этом сообщает прес-служба Киевсовета.
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В Киевсовете отметили, что церемонию вручения наград провел мэр Виталий Кличко.
Фото, обнародованное пресс-службой свидетельствует, что главком Сырский лично не посещал церемонию.
Также звание "Почетный гражданин города Киева", в частности, получили:
- писательница Оксана Забужко
- художественный руководитель Национальной оперы Анатолий Соловьяненко
- хоровой дирижер, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мысль" Евгений Савчук
- врач-хирург, директору ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А.Шалимова" Александр Усенко
- Герой Украины, композитор, почетный сопредседатель Национального союза композиторов Евгений Станкович
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