Звание Почетный гражданин Киева получил Александр Сыркий — кого еще отметили

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: rfi.fr

В четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутатским корпусом было присвоено звание "Почетный гражданин города Киева" 15 выдающимся жителям столицы. Среди них есть и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Об этом сообщает прес-служба Киевсовета.

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В Киевсовете отметили, что церемонию вручения наград провел мэр Виталий Кличко.

Фото, обнародованное пресс-службой свидетельствует, что главком Сырский лично не посещал церемонию.

Церемония вручения наград. Фото: Киевсовет

Также звание "Почетный гражданин города Киева", в частности, получили:

писательница Оксана Забужко

художественный руководитель Национальной оперы Анатолий Соловьяненко

хоровой дирижер, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мысль" Евгений Савчук

врач-хирург, директору ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А.Шалимова" Александр Усенко

Герой Украины, композитор, почетный сопредседатель Национального союза композиторов Евгений Станкович