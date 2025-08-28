Видео
Главная Киев Чем особенна станция метро "Университет" — тайны подземки

Чем особенна станция метро "Университет" — тайны подземки

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:34
Станция метро Университет — что скрывает подземка
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Станция "Университет" одна из самых первых, которую открыли в киевском метро в 1960 году. Ее назвали в честь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который расположен рядом.

Об этом сообщает "ТиКиїв" в TikTok.

Чем уникальна станция "Университет"

Отмечается, что это не просто станция метро, а настоящая подземная энциклопедия Киева, которую открыли в 1960 году. Она входит в число первых станции Киевского метро.

@ty_kyiv

Уникальная история станции метро "Университет", настоящий музей под землей😍 Приятного просмотра нашей еженедельной рубрики😇 #kyiv #ТыКиев #киев #университет #тарасашевченко #кну

♬ оригинальный звук - ТыКиев

Станцию назвали в честь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И здесь есть одна интересная деталь — станция украшена красным мрамором. Это отсылка к красному корпусу университета, который стоит прямо рядом.

Стены станции также украшены портретами выдающихся украинских деятелей: Тарас Шевченко, Иван Франко, Александр Богомолец и Григорий Сковорода. А выход ведет прямо к ботаническому саду.

Еще один интересный факт — "Университет" имеет более 30 метров глубины. Уже во время полномасштабной войны станции метро, включая "Университет", превратились в надежные укрытия, где тысячи людей прячутся от российских обстрелов.

Напомним, существует немало легенд о том, что станция метро "Вокзальная" имеет сеть секретных подземных ходов и некоторые из них ведут к госучреждениям высокого уровня. Она уже более 60 лет остается одной из самых загруженных транспортных точек столицы.

Также мы писали, как появилась станция метро "Театральная" в Киеве. Она имеет не только особое расположение, но и интересную историю.

Киев метро Университет интересные факты столица
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
