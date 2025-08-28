Станция метро Университет — что скрывает подземка

Чем особенна станция метро "Университет" — тайны подземки
Станция "Университет" одна из самых первых, которую открыли в киевском метро в 1960 году. Ее назвали в честь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который расположен рядом.
Чем уникальна станция "Университет"
Отмечается, что это не просто станция метро, а настоящая подземная энциклопедия Киева, которую открыли в 1960 году. Она входит в число первых станции Киевского метро.
Станцию назвали в честь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И здесь есть одна интересная деталь — станция украшена красным мрамором. Это отсылка к красному корпусу университета, который стоит прямо рядом.
Стены станции также украшены портретами выдающихся украинских деятелей: Тарас Шевченко, Иван Франко, Александр Богомолец и Григорий Сковорода. А выход ведет прямо к ботаническому саду.
Еще один интересный факт — "Университет" имеет более 30 метров глубины. Уже во время полномасштабной войны станции метро, включая "Университет", превратились в надежные укрытия, где тысячи людей прячутся от российских обстрелов.
