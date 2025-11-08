Видео
Главная Киев В Киеве ввели экстренные отключения света — последствия обстрелов

В Киеве ввели экстренные отключения света — последствия обстрелов

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 08:36
обновлено: 09:16
Отключение света 8 ноября — в Киеве действуют экстренные графики
Мужчина ремонтирует генератор во время отключений света. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве еще с ночи 8 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее распоряжение дало НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Читайте также:

Экстренные отключения света в Киеве 8 ноября

"С ночи в Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Впоследствии в КГВА добавили, что с 08:00 до 21:00 8 ноября в столице будут действовать стабилизационные отключения.

Энергетики призвали разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Отмечается, что специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.

Екстрені відключення світла у Києві 8 листопада
Скриншот сообщения КМВА

Напомним, 8 ноября город на Полтавщине перевели в режим чрезвычайной ситуации. Оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Горишних Плавнях.

Также россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области. На месте работают спасатели и другие службы.

Киев обстрелы война в Украине отключения света графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
