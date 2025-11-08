Отключение света 8 ноября — в Киеве действуют экстренные графики

В Киеве ввели экстренные отключения света — последствия обстрелов
В Киеве еще с ночи 8 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее распоряжение дало НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Экстренные отключения света в Киеве 8 ноября
"С ночи в Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.
Впоследствии в КГВА добавили, что с 08:00 до 21:00 8 ноября в столице будут действовать стабилизационные отключения.
Энергетики призвали разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Отмечается, что специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.
Напомним, 8 ноября город на Полтавщине перевели в режим чрезвычайной ситуации. Оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Горишних Плавнях.
Также россияне атаковали критическую инфраструктуру в Кировоградской области. На месте работают спасатели и другие службы.
