Взрывы в Киеве 18 сентября, ПВО работает по дронам РФ

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 сентября в Киеве слышны звуки взрывов . Их причиной стали вражеские дроны, по которым на подступах к городу работает ПВО.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Киевской городской военной администрации (КМВА).

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Взрывы в Киеве 18 сентября

"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:04.

Через минуту в КМВА проинформировали, что на подступах к Киеву работает ПВО. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

До этого в 02:55 военные предупреждали, что в направлении Киева летит "Шахед".